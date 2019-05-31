Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Huaweinin SD kart sorunu da çözüldü
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MOBİL

Huawei'nin SD kart sorunu da çözüldü

ABD'nin Çin menşeili firmalara karşı ambargo uygulaması sonrası en büyük darbeyi Huawei almıştı. Google'ın Android iş birliğini sonlandırmasını takiben SD kart üreticileri listesinden kaldırılmasıyla ilgili Huawei için olumlu bir gelişme kaydedildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Huawei mağazasının önünden geçen yayalar.
Huawei mağazasının önünden geçen yayalar.

Çinli teknoloji devi, ABD hükümetiyle büyük sorunlar yaşıyor. Android'li telefonlardan adeta men edilen Huawei, geçen haftanın başında SD Derneği'nin üye listesinden de çıkarılmıştı. Böylece Huawei ile bağlarını kesen firmaların arasında SD Derneği de eklenmiş, Huawei'nin gelecekteki cihazlarının depolama birimleri ciddi bir riske girmişti.

Ancak SD Derneği yeni bir açıklama yaparak Huawei'nin herhangi bir engellemeye maruz kalmadığını, firmanın isminin listede görünmemesinin başka bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

Yapılan açıklama şöyle oldu:"Huawei'nin üyeliği hiç iptal edilmedi, ABD Ticaret Bakanlığı talebi için geçici olarak değiştirildi. İsmin web sitesinde görünmemesi teknik bir sorundan kaynaklandı."

SD Derneği, Panasonic, SanDisk ve Toshiba tarafından 2000'de SD depolama standartları oluşturup tanıtmak için kurulmuştu. Şu an bir sonraki nesil depolama standardı üzerinde çalışan derneğin şu an 900 üyesi bulunuyor.

Tek tek listelere ekleniyor

SD Derneği'nin Huawei ile ilgili açıklamasından sonra, kısa bir süre önce yine kendi üyelik listesinden Huawei'yi çıkartanlar arasında olan WIFI Alliance, Jedec ve Bluetooth SIG de Huawei'yi yeniden listelerine yerleştirmekte geç kalmadılar. Üyelik sayfalarını yeniden güncelleyen WIFI Alliance, Jedec ve Bluetooth SIG'den henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak üyelik sayfalarını bu kadar ivedi şekilde güncellemeleri merak konusu.

REKLAM

Huawei tekrar Google listelerinde yer alıyor
TEKNOLOJİ
Huawei tekrar Google listelerinde yer alıyor
ABDnin Türkiye açıklaması

ABD'nin Türkiye açıklaması

​​Riski azaltmak için çabamız sürüyor.
Yoğunlukşimdiden başladı

Yoğunluk
şimdiden başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) seferlerini artırdı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

Binali Yıldırım, vaatlerini 3 ana başlıkta paylaştı.
Velayeti vermiyor

Velayeti vermiyor

​Almanya, Türk ailesinin elinden bebeklerini aldı.
Çok hızlı<br>şekilde alınacak

Çok hızlı
şekilde alınacak

​Adalet Bakanı Gül, yargı reformunun detaylarını anlattı.
Erteleme haberleri<br>gerçek değil

Erteleme haberleri
gerçek değil

​Bakanlık, S-400'le ilgili söylentileri yalanladı.
İsrail durmuyor

İsrail durmuyor

​Bir Filistinli daha Aksa yolunda şehit oldu.

CHP kazanırsa <br>rövanşizm <br>egemen olacak

CHP kazanırsa
rövanşizm
egemen olacak

İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Şafak'ın sorularını yanıtladı.

3 gün ücretsiz

3 gün ücretsiz

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bayram kararı.
Paylaşımı TT oldu

Paylaşımı TT oldu

​Binali Yıldırım'a Twitter'da destek yağdı.
Bölgeyi<br>savaşa sürükleme

Bölgeyi
savaşa sürükleme

İşbirliği Konseyi zirvesinin bildirisinde mesaj.
Büyüme<br>verisi açıklandı

Büyüme
verisi açıklandı

Ekonomistler yüzde 2,5 daralma bekliyordu.
Yuvaya dönüyorlar

Yuvaya dönüyorlar

Abdullah ​Avcı onaylarsa 3 isim imzayı atacak.
2 milyar lira ödenecek

2 milyar lira ödenecek

​Bakan'dan çiftçiye bayram öncesi güzel haber.
Pilotlar<br>atlayarak kurtuldu

Pilotlar
atlayarak kurtuldu

Üsse inerken arızalanan F-4 uçağında hasar oluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.