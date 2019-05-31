Huawei'nin SD kart sorunu da çözüldü

Çinli teknoloji devi, ABD hükümetiyle büyük sorunlar yaşıyor. Android'li telefonlardan adeta men edilen Huawei, geçen haftanın başında SD Derneği'nin üye listesinden de çıkarılmıştı. Böylece Huawei ile bağlarını kesen firmaların arasında SD Derneği de eklenmiş, Huawei'nin gelecekteki cihazlarının depolama birimleri ciddi bir riske girmişti.

Ancak SD Derneği yeni bir açıklama yaparak Huawei'nin herhangi bir engellemeye maruz kalmadığını, firmanın isminin listede görünmemesinin başka bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

Yapılan açıklama şöyle oldu:"Huawei'nin üyeliği hiç iptal edilmedi, ABD Ticaret Bakanlığı talebi için geçici olarak değiştirildi. İsmin web sitesinde görünmemesi teknik bir sorundan kaynaklandı."

SD Derneği, Panasonic, SanDisk ve Toshiba tarafından 2000'de SD depolama standartları oluşturup tanıtmak için kurulmuştu. Şu an bir sonraki nesil depolama standardı üzerinde çalışan derneğin şu an 900 üyesi bulunuyor.

Tek tek listelere ekleniyor

SD Derneği'nin Huawei ile ilgili açıklamasından sonra, kısa bir süre önce yine kendi üyelik listesinden Huawei'yi çıkartanlar arasında olan WIFI Alliance, Jedec ve Bluetooth SIG de Huawei'yi yeniden listelerine yerleştirmekte geç kalmadılar. Üyelik sayfalarını yeniden güncelleyen WIFI Alliance, Jedec ve Bluetooth SIG'den henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak üyelik sayfalarını bu kadar ivedi şekilde güncellemeleri merak konusu.

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