İlk 10 arasına gireceğiz: Türksat 5A’dan ilk görüntü geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen, TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni’ne katıldı. Törende TÜRKSAT 6A uydusuyla ilgili müjde veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TÜRKSAT 5A Uydusu’nu, ocak ayında uzaya fırlattık, mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydu, uzun bir test ve hazırlık çalışmalarının ardından servis sağlamaya hazır hale geldi. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan uydu ile hem uydu iletişim kapasiteleri artırıldı hem mevcut uydular yedeklendi hem de yörünge haklarını garanti altına aldık.

SIRA TÜRKSAT 5B UYDUMUZDA

Uydu, Türkiye ile birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta, Batı ve Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip TÜRKSAT 5A, sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında gerçekten çok önemli bir projedir. Şimdi sıra TÜRKSAT 5B uydumuzda.

KAPASİTE 15 KAT ARTACAK

Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu, yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B’nin hizmete girmesiyle, veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması bakımından da önemli olan TÜRKSAT 5B’nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir.

TEKNOLOJİ Türksat 5A hizmete başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı ilk görüntü geldi

ÖNÜMÜZDEKİ YIL UZAYA FIRLATACAĞIZ

Tabii bununla kalmıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce, milli haberleşme uydu projemizi, imza törenine bizzat şahitlik ederek başlatmıştık. Bu çerçevede, TÜBİTAK, TÜRKSAT, Aselsan, TUSAŞ, CTECH gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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Ocak ayında uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A, dört ay süren yolculuk ve test aşamasının ardından hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende uydudan ilk görüntü de alındı.

Siber savunma mekanizmasını oluşturacağız

Türkiye’nin, geçtiği iki asırda yaşadığı tecrübeler ışığında, dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, “Hamdolsun, ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde, dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine, pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetlerinden eğitim ve sağlığa kadar her alanda kritik öneme sahip dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi, dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında, siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız” dedi.

Yeni çağa geçiş sancısı yaşanıyor

Erdoğan, dünyanın yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşadığını, bu çağın adının, “dijital çağ” olduğunu dile getirdi. Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının e-devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşandığını belirten Erdoğan, “Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür. Hiç şüphesiz dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arasında çok ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken, kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar vardır. Artık küresel düzeyde adalet, yiyecek ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın altyapılarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir” dedi.