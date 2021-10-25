İngiltere'deki okullarda 'yüz tanımayla ödeme' sistemi durduruldu

Yüz tanıma, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor. Hatta kısa süre önce İngiltere'nin Kuzey Ayrshire bölgesindeki 9 okulda 'ödeme' için aktif hale getirilmişti.

Böylece nakit para ya da kartla ödeme yapmadan temassız şekilde ödeme yapılması mümkün hale geldi. Ancak bu yeni sistem çeşitli güvenlik ve gizlilik kaygılarını da beraberinde getirmişti. Bugün gelinen noktada ise yüz tanıma teknolojisinin kullanımı durduruldu.

Ayrıca Ashton-under-Kyne'deki Great Academy Ashton, yüz tanıma sistemiyle ödemeyi tamamen bırakmaya karar verdi. Gizlilik sebebiyle bu tarz bir 'durdurma' kararının alındığı ise özellikle belirtiliyor. Müdür ise konuyla alakalı yapılan yorumlara şu şekilde yanıt verdi:

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Birleştirilmiş parmak izi ve yüz tanıma sistemi, nakit para vermeden ödeme yapmanın bir parçasıydı. Böylece öğrencilere hizmet etmek için gereken süre azaldı.