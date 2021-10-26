Teknoloji Instagram 60 saniyelik hikaye paylaşımları için testlere başladı
İNTERNET

Instagram 60 saniyelik hikaye paylaşımları için testlere başladı

Instagram, bir süredir gündemde olan 'hikaye süresini uzatma' konusunda somut bir adım attı. Şu anda test aşamasındaki yeni özellik, kullanıcıların 60 saniyeye kadar tek parça halinde hikaye paylaşmasına imkan tanıyor. Herkese ne zaman açılacağı ise belli değil.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram 60 saniyelik hikaye paylaşımları için testlere başladı
Instagram

Instagram, uzunca bir süredir Reels videolarındaki süreyi artırmak için çalışmalar yapıyor. İlk etapta 15 saniye olarak çıkış yapan Reels videoları, daha sonra 30 saniye ve son olarak da 60 saniyeye çıkarıldı. Şimdi ise benzer bir durum hikaye paylaşımları için geçerli olacak gibi görünüyor. Zira kısa süre içinde 15 saniyelik limit bu paylaşım sisteminde de 60 saniyeye çıkıyor.

Böylece kullanıcılar tek seferde 60 saniyelik videolar paylaşabilecek.
Böylece kullanıcılar tek seferde 60 saniyelik videolar paylaşabilecek.

Bu noktada asıl amaç, daha çok uzun süreli videolar paylaşanların aradaki 15 saniyelik kesintiyi ortadan kaldırmasını sağlamak. Hatta son yapılan bilgilendirmeye göre Instagram testlere başlamış durumda. Bu düzenlemenin kullanıcı deneyimini olumlu etkileyeceği tahmin ediliyor.

İlerleyen süreçte Reels sürelerinin de artması söz konusu. Yani aslında Instagram, TikTok ile rekabet konusunda daha fazla adım atıp, 60 saniyelik Reels videolarının süresini de uzatacak gibi görünüyor.

Instagram hikaye paylaşımlarının süresini uzatabilir
TEKNOLOJİ
Instagram hikaye paylaşımlarının süresini uzatabilir
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