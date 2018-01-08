Instagram fotoğraflarını otomatik beğenin

Sosyal medyada artık önemli bir hale gelen beğeni yani like furya, en yakın arkadaşların dahi arasını bozmaya başladı. Neden benim fotoğrafımı, paylaşımımı beğenmedi tartışmaları birçok kişinin arasının açılmasına neden oldu. Arkadaştan ziyade sevgililerin dahi arasının bozulmasına neden oldu.

@gulzar1996 isimli bir Instagram kullanıcısı ise kız arkadaşlarından bu nedenden ötürü yediği triplerden sıkılmış ve bir bot geliştirmiş. Bu bot sayesinde onun fotoğrafını beğendin benim fotoğrafımı neden beğenmedin, neden önce benim fotoğrafımı beğenmedin gibi soruları ortadan kaldırmayı hedeflemiş ve başarmış.

Bu bot ne işe yarıyor

Geliştirilen bu bot, istediğiniz arkadaşınızın Instagram’da yaptığı paylaşımları anında beğenmenize olanak sağlıyor. Belirlediğiniz arkadaşlarınızın fotoğraflarını otomatik olarak Instagram’a girmeden beğenen bu uygulama yukarıda belirttiğimiz sorunları da otomatik olarak ortadan kaldırıyor ve bir sorundan kurtulmanızı sağlıyor.

REKLAM

Söz konusu bu bot şimdilik Instagram’da çalışıyor. Lakin geliştirilmeye devam edilen bu bot yakın zamanda Twitter’ ada entegre edilebilecek. Bu botu indirip ve gelişimini takip etmek isteyenler ise buradantakip edebilir.