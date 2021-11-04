Teknoloji Instagram gönderileri için Twitter Kart desteği yeniden sunulmaya başlandı
İNTERNET

Instagram gönderileri için Twitter Kart desteği yeniden sunulmaya başlandı

Bundan tam 9 sene önce pasif hale getirilen 'Twitter Kart' özelliği yeniden sunulmaya başlandı. Böylece Twitter'da paylaşılan Instagram bağlantıları önizleme şeklinde gösteriliyor. Yani kullanıcılar artık bu paylaşımlarda bağlantı yerine gönderilerin içeriğine bakabiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram gönderileri için Twitter Kart desteği yeniden sunulmaya başlandı
Instagram

Instagram, bugünden itibaren Twitter Kart önizlemeleri için destek sunmaya başladı. Artık kullanıcılar Twitter'da bir Instagram bağlantısı paylaştığında tweet'te gönderinin bir önizlemesi gösterilecek. Bu değişiklikten önce, kullanıcılar Twitter'da bir Instagram gönderisi yayınladığında tweet yalnızcabağlantısını gösteriyordu.

Sosyal medya platformu aslında yıllar önce bu desteği sunuyordu. Fakat 2012'de Twitter kart sistemini kaldırarak tartışmalı bir karar almıştı. O sırada Instagram kurucusu Kevin Systrom bunun nedeninin Instagram içeriğini kontrol altına almak istediğini açıklamıştı.

Bu değişiklik, çapraz platform desteği konusunda kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bazı durumlarda kullanıcılar Instagram gönderilerini öne çıkarmak için üçüncü taraf platformlar aracılığıyla geçici çözüm üretmek zorunda kalıyorlardı. Twitter Kart bugün itibariyle herkese açılmış durumda.

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