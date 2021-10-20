Instagram hikaye paylaşımlarının süresini uzatabilir

Geçtiğimiz dönemlerde, Reels videolarının süresini 15 saniyeden 30 saniyeye ve daha sonra da 1 dakikaya çıkaran Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek adına çeşitli güncellemelere devam ediyor. Bu noktada özellikle süreli paylaşımlar konusundaki yeniliklerin önemi büyük.

Instagram, buna ek olarak hikaye paylaşımlarının süresini de revize etmeye odaklanıyor. Bunun sebebi de aslında kullanıcıların attığı videoların bölünüyor olması. Söylentiler, hikayelerde sürenin 60 saniyeye çıkacağı yönünde.

Aslında bu düzenleme Instagram dinamiklerinin büyük oranda değişeceğinin göstergesi. Her ne kadar şimdilik ne zaman hayata geçeceği bilinmese de testlerin kısa süre içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

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Instagram böylece kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşmanın yeni bir yolunu daha sunmuş oluyor.

Bilgisayardan paylaşım özelliği geldi

Instagram, bir süredir gündemde olan bilgisayardan fotoğraf ve videoyüklemeözelliğini sonunda hayata geçiriyor. Böylece kullanıcılar yarından itibaren mobil cihazlar olmadan da bilgisayar üzerinden fotoğraf ya da video paylaşımları yapabilecek.