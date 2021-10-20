Teknoloji Instagram hikaye paylaşımlarının süresini uzatabilir
İNTERNET

Instagram hikaye paylaşımlarının süresini uzatabilir

Reels paylaşımlar için süreyi önemli bir oranda artıran Instagram, TikTok ile rekabet konusuna hız veriyor ve hikaye paylaşımlarının süresini uzatmaya odaklanıyor. Böylece kullanıcılar 1 dakikalık videoyu story kısmında tek seferde paylaşabilecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram hikaye paylaşımlarının süresini uzatabilir
Instagram

Geçtiğimiz dönemlerde, Reels videolarının süresini 15 saniyeden 30 saniyeye ve daha sonra da 1 dakikaya çıkaran Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek adına çeşitli güncellemelere devam ediyor. Bu noktada özellikle süreli paylaşımlar konusundaki yeniliklerin önemi büyük.

Instagram, buna ek olarak hikaye paylaşımlarının süresini de revize etmeye odaklanıyor. Bunun sebebi de aslında kullanıcıların attığı videoların bölünüyor olması. Söylentiler, hikayelerde sürenin 60 saniyeye çıkacağı yönünde.

Aslında bu düzenleme Instagram dinamiklerinin büyük oranda değişeceğinin göstergesi. Her ne kadar şimdilik ne zaman hayata geçeceği bilinmese de testlerin kısa süre içinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Instagram böylece kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşmanın yeni bir yolunu daha sunmuş oluyor.
Instagram böylece kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşmanın yeni bir yolunu daha sunmuş oluyor.

Bilgisayardan paylaşım özelliği geldi

Instagram, bir süredir gündemde olan bilgisayardan fotoğraf ve videoyüklemeözelliğini sonunda hayata geçiriyor. Böylece kullanıcılar yarından itibaren mobil cihazlar olmadan da bilgisayar üzerinden fotoğraf ya da video paylaşımları yapabilecek.

Instagram bilgisayardan fotoğraf ve video yükleme özelliğini başlatıyor
TEKNOLOJİ
Instagram bilgisayardan fotoğraf ve video yükleme özelliğini başlatıyor
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