Instagram Kendininkini Ekle çıkartmasını herkese açıyor

Instagram, geçen hafta itibariyle hikaye paylaşımlarınabağlantı ekleme özelliğini tüm kullanıcılar için sunmaya başladı. Böylece takipçi sayısı fark etmeksizin isteyen herkes hikaye bölümünden herhangi bir web sayfasınıbağlantılara ekleyebiliyor.

Instagram'ın yeni çıkartması belirli konu hakkında paylaşılan tweet dizilerini gösteriyor.

Instagram Kendininkini Ekle çıkartması neyi amaçlıyor?

Şimdi ise Kendininkini Ekle isimli yeni çıkartmayla hikaye dizisi oluşturulabiliyor. Bu sistem aslında kullanıcıların daha fazla paylaşım yapıp etkileşim içine girmesini sağlıyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni özellik, çıkartmaya dokunulduğu anda yapılan paylaşımların görüntülenmesini ve ek paylaşım yapılmasını sağlıyor.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories 🤝

With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92

— Instagram (@instagram) November 1, 2021

Asıl amaç elbette çok fazla paylaşım gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu noktada etkileşimin artırılabileceği her türlü yöntem test ediliyor.

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TEKNOLOJİ Instagram bağlantı çıkartmaları herkese açılıyor