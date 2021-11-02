Teknoloji Instagram Kendininkini Ekle çıkartmasını herkese açıyor
İNTERNET

Instagram Kendininkini Ekle çıkartmasını herkese açıyor

Geçen hafta kullanıcılara bağlantı çıkartmaları özelliğini açan Instagram, şimdi ise Kendininkini Ekle sistemini herkese açıyor. Böylece kullanıcılar paylaşılan hikaye dizilerini görüntüleyip ek paylaşımlar yapabiliyor. Asıl amaç etkileşimi önemli oranda artırmak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram Kendininkini Ekle çıkartmasını herkese açıyor
Instagram

Instagram, geçen hafta itibariyle hikaye paylaşımlarınabağlantı ekleme özelliğini tüm kullanıcılar için sunmaya başladı. Böylece takipçi sayısı fark etmeksizin isteyen herkes hikaye bölümünden herhangi bir web sayfasınıbağlantılara ekleyebiliyor.

Instagram'ın yeni çıkartması belirli konu hakkında paylaşılan tweet dizilerini gösteriyor.
Instagram'ın yeni çıkartması belirli konu hakkında paylaşılan tweet dizilerini gösteriyor.

Instagram Kendininkini Ekle çıkartması neyi amaçlıyor?

Şimdi ise Kendininkini Ekle isimli yeni çıkartmayla hikaye dizisi oluşturulabiliyor. Bu sistem aslında kullanıcıların daha fazla paylaşım yapıp etkileşim içine girmesini sağlıyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni özellik, çıkartmaya dokunulduğu anda yapılan paylaşımların görüntülenmesini ve ek paylaşım yapılmasını sağlıyor.

Asıl amaç elbette çok fazla paylaşım gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu noktada etkileşimin artırılabileceği her türlü yöntem test ediliyor.

Instagram bağlantı çıkartmaları herkese açılıyor
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