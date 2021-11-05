Teknoloji Instagram şüpheli hareketlere yönelik yeni bilgiler verdi
İNTERNET

Instagram şüpheli hareketlere yönelik yeni bilgiler verdi

Instagram, güvenlik önlemlerini artırmanın yanında kullanıcıları uyarmaya da devam ediyor. Son yapılan duyuru, özellikle DM ve güvenlik kontrolü kısmına işaret ediyor. Instagram'ın kullanıcılara hiçbir şekilde DM göndermediği altı çizilerek belirtiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram şüpheli hareketlere yönelik yeni bilgiler verdi
Instagram

Google, daha önce de birçok kez paylaştığı gibi yıl sonuna kadar tüm hesapların güvenliğini artırmakta kararlı. Bu noktada 'İki Adımlı Doğrulama' sistemi 9 Kasım itibariyle tüm kullanıcılara açılıyor. Böylece Google servislerine girişte tek kullanımlık şifre zorunlu hale geliyor.

Instagram da belirli zamanlarda güvenliği artıran çeşitli ipuçları sunuyor. Bu noktada özellikle DM ve güvenlik kontrolü kısmına yönelik açıklamalar şu şekilde:

    Kötü amaçlı hesaplar, hesap şifresi gibi hassas bilgilere erişmek için Direkt Mesaj atabilir. Hesabınızın kapatılma riski olduğunu, Instagram'ın fikri mülkiyet politikalarına uymadığınızı veya fotoğraflarınızın başka yerlerde paylaşıldığını söyleyebilirler. Instagram size asla Direkt Mesaj göndermez.
    İnsanların Instagram hesaplarını güvende tutmasına yardımcı olan yeni bir özellik ise güvenlik kontrolü. Hesapları başkasının eline geçmiş olabilecek kişilere, hesaplarını güvence altına almaları için rehberlik eder.

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Google 9 Kasım'dan itibaren iki adımlı doğrulamayı otomatik hale getiriyor
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