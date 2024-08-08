Teknoloji

Instagram'a VPN ile giriş yapan vatandaşlara SİBERAY'dan zararlı yazılım uyarısı

Sosyal medya platformu Instagram'a erişimin yasaklanması sonrası kullanıcılar VPN gibi sanal bir ağ uzantısı oluşturan internet teknolojilerini kullanmaya başladı. VPN'e ilişkin uzmanların 'güvensiz yazılımlar' uyarılının ardından bir uyarı da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından (SİBERAY) geldi. Vatandaşları zararlı yazılımlardan korunmaları için uyaran SİBERAY, "Lisanslı anti-virüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin, çevrim içi sanal marketleri kullanın." ifadelerine yer verdi.

Semih Bozkuş
19:06 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:13 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
SİBERAY, sosyal medya kullanıcılarını zararlı yazılımlar konusunda uyardı.
SİBERAY, sosyal medya kullanıcılarını zararlı yazılımlar konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları zararlı yazılımlardan korunmaları için uyardı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, katalog suçlar işlediği gerekçesiyle 2 Ağustos Cuma günü itibariyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime kapatıldı.

Bu gelişmenin ardından Türkiye'deki kullanıcılar da Instagram'a VPN gibi sanal bir ağ uzantısı oluşturan internet teknolojilerini kullanmaya başlayarak erişim sağladı.

Ancak birçok güvenlik sorununu da beraberine getiren bu erişim yöntemi nedeniyle uzmanlar da sosyal medya kullanıcılarını dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uzmanların ardından bir uyarı da SİBERAY'dan

Uzmanların ardından sosyal medya kullanıcılarına bir uyarı da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından (SİBERAY) geldi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaynağı belirsiz yazılımları kullanmaktan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

"Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin"

Paylaşımda, zararlı yazılımlardan korunmak için temel güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:

"Lisanslı anti-virüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin, çevrim içi sanal marketleri kullanın. Belirli periyotlarla virüs taramaları gerçekleştirin. Kişi listesi, kamera ve buna benzer erişim izinlerini verirken daha duyarlı davranın, kullanılmayan durumlarda bu uygulamaların erişimlerini devre dışı bırakın."




#SİBERAY
#Instagram
#VPN
#Erişim Yasağı
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