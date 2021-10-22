Teknoloji iPhone SE 3ün ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor
İNTERNET

iPhone SE 3'ün ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor

Yeni nesil uygun fiyatlı iPhone SE hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Apple A15 yongası, 64 GB depolama alanı ve 5G desteği hakkında söylentiler artarken, LCD ekranlı bu modelde güvenlik kilidi için Touch ID'nin de yer alması bekleniyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone SE 3ün ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor
iPhone SE 3

Apple'ın üçüncü nesil iPhone SE modelinin, düşük maliyetli iPhone XR ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Önemli ölçüde daha ince çerçevelere sahip, 6.1 inç'lik büyük bir ekrana sahip olması beklenen yeni telefon, iPhone XR'dan farklı olarak Face ID yerine güç düğmesine entegre edilmiş bir Touch ID barındırabilir. Aynı zamanda Apple'ın son LCD ekranlı iPhone'u bu model olabilir.

Yeni iPhone SE'nin iPhone XR'a benzemesi bekleniyor.
Yeni iPhone SE'nin iPhone XR'a benzemesi bekleniyor.

Bileşen tarafında ise Apple A15 yongası, 64 GB depolama alanı ve 5G bağlantısı bilinen ayrıntılar arasında. Her ne kadar yeni telefonun ne zaman satışa sunulacağı belli olmasa da önümüzdeki seneye kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyatlandırmanın ise 399 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor.

Apple iPhone SE 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
TEKNOLOJİ
Apple iPhone SE 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

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