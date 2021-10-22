iPhone SE 3'ün ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor

Apple'ın üçüncü nesil iPhone SE modelinin, düşük maliyetli iPhone XR ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Önemli ölçüde daha ince çerçevelere sahip, 6.1 inç'lik büyük bir ekrana sahip olması beklenen yeni telefon, iPhone XR'dan farklı olarak Face ID yerine güç düğmesine entegre edilmiş bir Touch ID barındırabilir. Aynı zamanda Apple'ın son LCD ekranlı iPhone'u bu model olabilir.

Yeni iPhone SE'nin iPhone XR'a benzemesi bekleniyor.

Bileşen tarafında ise Apple A15 yongası, 64 GB depolama alanı ve 5G bağlantısı bilinen ayrıntılar arasında. Her ne kadar yeni telefonun ne zaman satışa sunulacağı belli olmasa da önümüzdeki seneye kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fiyatlandırmanın ise 399 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor.

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