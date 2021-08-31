Teknoloji iPhonelarda Wi-Fi şifresi nasıl paylaşılır?
İNTERNET

iPhone'larda Wi-Fi şifresi nasıl paylaşılır?

Apple, uzunca bir süredir iPhone'larda şifre paylaşma sistemini destekliyor. Bu sayede Wi-Fi ağına daha önceden dahil olmuş bir cihazdan, yeni bağlanan bir cihaza parola aktarımı hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Özellikle çok fazla karakterin ve simgenin yer aldığı Wi-Fi şifrelerinde bu sistem hayatı kolaylaştırıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhonelarda Wi-Fi şifresi nasıl paylaşılır?
iPhone

Yaşanan siber saldırılar, kullanıcıları güvenli bir Wi-Fi şifresi oluşturmaya zorluyor. Ama bu durumda da aynı ağa farklı cihazlar bağlanmak istendiğinde Wi-Fi şifresini vermek ve karşı tarafa şifreyi harf harf aktarmak gerekiyor. Bu süreç de epey can sıkıcı olabiliyor. Ancak Apple'ın hayata geçirdiği özellik, Wi-Fi şifresini hızlı bir şekilde paylaşmayı sağlıyor. iOS 11 ile aktif edilen bu özellik, bu problemi ortadan kaldırıyor.

iPhone'lardaki 'Wi-Fi Paylaş' düğmesiyle işlem gerçekleştirilebiliyor.
iPhone'lardaki 'Wi-Fi Paylaş' düğmesiyle işlem gerçekleştirilebiliyor.

Wi-Fi şifresini paylaşmak için ilk etapta hem paylaşan hem de paylaşılan cihazda Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısının aktif olması gerekiyor.

Daha sonrasında Wi-Fi şifresini paylaşan cihazı bağlayın. Ardından şifreyi alan cihazda Wi-Fi ayarlarını açın. Bağlantının gerçekleşeceği cihazdan Wi-Fi'ye dahil olunmak istediğinde farklı cihaza doğrudan Wi-Fi paylaşım isteği gidiyor. Bu noktada Parolayı Paylaş düğmesine tıklandığında işlem tamamlanıyor.

Böylece karşı tarafın Wi-Fi parola bölümü otomatik olarak doluyor ve bağlantı gerçekleşiyor.

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