Japonya ve Hollanda ABD ile anlaştı: Çin'e karşı kritik hamle

Associated Press (AP) ajansının haberine göre Japonya, ABD ve Hollanda, henüz resmiyete kavuşmayan bir anlaşmaya imza attı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Hollanda ve Japonya, ileri düzey çip imalat makinelerinin Çin'e ihracatının sınırlandırılması konusunda ABD ile el sıkıştı.

Tarafların, anlaşmayı kamuoyuna duyuracağı tarihin belirsiz olduğu söylenirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili şimdilik bir açıklama gelmedi.

Beyaz Saray daha önce, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan liderliğinde Washington'da düzenlenen ve gelişen teknolojilerin güvenliğinin ele alındığı toplantıya Hollanda ve Japonya'dan yetkililerin katıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, bu ay içinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlamıştı.



