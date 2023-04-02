Kaşif gururu

1950’lerde ABD’de Silikon Vadisi ile faaliyete başlayan teknoparklar, 1970’lere doğru ileri teknolojilerin ve uzay yolculuğunun öncüsü haline geldi. Ülkemizde ise ancak 1980’lerde dillendirilmeye başlanan dijital devrim, ancak 2000’li yıllardan itibaren yaşanmaya başladı. Halen dünyada var olan 1.000 kadar teknoparkın 97’si ülkemizde faaliyet gösteriyor. Gerçekleştirilebilir fikirlerin olgunlaştırılarak ürüne dönüştürülmesi için faaliyet gösteren bu merkezlerden biri olan Teknopark İstanbul’da, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde ülkemizin global alanda kendilerini kanıtlamış en önemli şirketleri faaliyet gösteriyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu.

14 GİRİŞİMCİ 2,7 MİLYAR TL DEĞERLEME ALDI

Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, 9 bin Ar-Ge mühendisi, 400’ü aşkın şirket ve 12 üniversite ile bugüne dek 3 bin proje ve 265 marka/patente imza attıklarını söyledi. 14 derin teknoloji girişimcisinin, 2022 Haziran itibarıyla 2,7 milyar TL değerleme ile 750 milyon TL’lik yatırım aldığını belirten Topçu, “Teknopark İstanbul bünyesinde halen 112 derin teknoloji girişimi faal olarak çalışmalarını yürütüyor. Bu girişimlerin devam eden 114 projesi bulunuyor. Projelere sektörel açıdan baktığımızda, denizcilik sektöründe 8, endüstriyel yazılım/yazılım sektöründe 48, ileri malzeme sektöründe 14, sağlık bilimleri ve medikal sektöründe 21, savunma sektöründe 5, havacılık ve uzay sanayii sektöründe 6, enerji sektöründe 5, elektronik sektöründe ise 5 proje yer alıyor” ifadesini kullandı.

6 BİN METRE DERİNDE ÇALIŞIYOR

Bilal Topçu Karadeniz doğalgaz hattı için çalışan su altı robotlarından bahseden Bilal Topçu şu bilgileri verdi: “Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke. Yerli denizaltı robotumuz Kaşif sismik ve sondaj gemilerinin derinlerdeki gözü kulağı. Armelsan firması tarafından üretilen ve dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı. Kaşif, 3 bin metreden 6 bin metre derinliğe kadar tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebiliyor. Yazılımı dahil yüzde 65’in üzerinde yerlilik oranı bulunan Kaşif, işletme maliyetlerinde de yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyor. Büyük yabancı robot üreticilerinin dahi bu kadar aktif bir hibrit su altı robotu kullanımı yok. Kaşif’in dost ve kardeş bazı ülkelere ihracatı konusunda da görüşmeler var.”

Milyar dolarlık projeler globalde

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatını artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek Amerika, Kuzey Afrika, Avrupa’nın yanı sıra Uzak Doğu pazarlarıyla da irtibat halinde oldukları bilgisini verdi. Topçu, “STM, Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, BMC, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay, Pavotek, Femsan, Armelsan, Figes gibi dünya devleriyle rekabet eden ve teknolojilerimizin yerlileşmesinde büyük önem taşıyan kurumlara ev sahipliği yapıyoruz. Milyar doları aşan girişimciler buralarda hayat bulacak ve ülkemizi küresel arenada başarıyla temsil edecekler” diye konuştu.

10 UNICORN HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA

Türkiye’den milyar dolarlık yerli girişimlerin çıkması için çalıştıklarını belirten Topçu, “Bu amaçla başlatılan TURCORN 100 programı kapsamında 10 yıllık hedefimiz, teknoparkımızdan en az 10 unicorn çıkarmak. Bunun yanında devam eden ve projelendirilen çalışmalarımız kapsamında kapalı alanımızı 1 milyon metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede 1.000 şirket ve 43.000 Ar-Ge personeline sahip olacağız” dedi. Deprem bölgesine yönelik

desteklerine değinen Topçu,

“Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bölgede başlatılan 3 bin 600 kişilik konteyner kent kurma çalışmaları sürüyor. Ayrıca kuluçka merkezimiz Cube Incubation liderliğinde, önemli çözüm ortağı ve partnerlerin katılımıyla afet ve acil durumlara yönelik Helpcube önleyici teknolojiler programını başlattık” değerlendirmesini yaptı.











