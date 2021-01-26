Teknoloji Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bir patent daha ortaya çıktı
İNTERNET

Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bir patent daha ortaya çıktı

Apple son birkaç yıldır katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Yeni patentlere göre telefon, kitap sayfaları gibi tam ortadan ikiye katlanacak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca kamera tarafında da önemli gelişmeler mevcut.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Katlanabilir iPhone
Katlanabilir iPhone

Apple'ın bir süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta ilk patentler yıllar öncesine dayanıyor. Ama özellikle son 1 yıldır farklı farklı patentler üzerinden tasarım çalışmaları yapılıyor. Alınan birçok patent somut bir ürün olarak karşımıza çıkmıyor. Ama yine de yeni nesil katlanabilir iPhone'un nasıl olabileceği konusunda fikir veriyor.

Kameraya özel yeni patent ortaya çıktı

Şirket son olarak katlanabilir telefonundaki kamera için patent başvurusunda bulundu. Bununla birlikte telefonun tam olarak nasıl göründüğü şimdilik belli değil. Ancak daha önceden ortaya çıkan konseptler Galaxy Z Fold 2'dekinebenzer bir mantıkla katlandığı da belirtiliyor.

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