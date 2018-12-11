Konami müjdeyi verdi PES 2019 ücretsiz oluyor

PES 2019 tutkunlarına güzel bir haberimiz var. Konami, PES oyuncuları için 13 Aralık tarihinden itibaren PES 2019‘un myClub moduna ücretsiz olarak erişim hakkı verecek. Böylelikle oyuncular dilediği kadar ücretsiz bir şekilde oyunun myClub modunu oynayabilecek.

PES 2019 Lite versiyon geliyor

İki ayrı pakete bölünecek olan PES 19, ücretli ve ücretsiz olarak ayrılacak. 152 TL fiyat etiketine sahip olan PES 2019’un ücretsiz versiyonu Pro Evolution Soccer 2019 Lite olarak belirlendi.

TEKNOLOJİ PES 2019 demo nasıl indirilir

PES 2019’a göre Türkiye Süper Lig’de forma giyen en iyi futbolcular kimler? Türkiye Süper Lig’i oyuna ekleyen PES yeni sürümünde, oyuncuların güçlerinin nasıl olacağını da açıkladı.

İşte PES 2019’da en iyi puana sahip olan oyuncular:

Pepe (84)

Gary Medel (82)

Younes Belhanda (80)

Fernando Muslera (82)

Emre Belözoğlu (81)

Ricardo Quaresma (82)

Mariano (81)

Atiba Hutchinson (80)

Ryan Babel (81)

Arda Turan (81)

Islam Slimani (80)

Mehmet Topal (80)

Gökhan Gönül (79)

Tolgay Arslan (79)

Martin Skrtel (80)

Maicon (79)

Loris Karius (80)

Sofiane Feghouli (80)

Volkan Demirel (79)

Emmanuel Adebayor (79)

Adriano (79)

Domagoj Vida (80)

Diego Reyes (79)

Edin Visca (80)

Fernando (79)

Mathieu Valbuena (79)

Volkan Babacan (79)

Beto (79)

Burak Yılmaz (79)

Trezeguet (79)

Robinho (79)