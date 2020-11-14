​Konut sakinleri dijital dönüşümü sevdi

Yönetici Sabri Bey’den bugüne apartman yönetiminde çok şeyler değişti. Büyük sitelerde akıllı sistemler yeni teknolojileri gerekli kılıyor. Toplu yaşam alanı yöneticilerine CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon da, bu alanda uzmanlaşan firmalardan biri. 10 binden fazla sitede, 850 binden fazla konutta yaşayan 1,7 milyona yakın kişiye hizmet veren Apsiyon, 2020 yılının sonunda hizmet verdiği konut sayısını bir milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

HEDEF YÜZDE 100 BÜYÜME

Türkiye genelinde ve yurt dışında; (Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Karadağ ve Kıbrıs’ta) 850 binden fazla toplu yaşam alanında yöneticilerin ve konut sakinlerinin hayatını teknolojiyle kolaylaştırdıklarını belirten Apsiyon CEO’su Kudret Türk, Bu yılı yüzde 100 büyüme ile kapatacaklarını söyledi.

REKLAM

Kudret Türk

YÜZDE 25’LİK YATIRIM AR-GE’YE

Hedeflerini gerçekleştirmek için Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapacaklarını belirten Türk, “Apsiyon olarak kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz ve Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda 2020 yıl sonuna kadar ciromuzun yüzde 25’ini Ar-Ge’ye harcamış olacağız. Ayrıca büyümemiz sadece rakamsal bazda kalmayacak. Bu büyüme ile birlikte ülkemizin istihdamına da katkı sağlayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AİDAT ÖDEMESİ MOBİLDEN

Pandemi döneminde Apsiyon’a olan talebin ciddi oranda arttığını belirten Türk “Kullanıcılar bu dönemde oturdukları apartman ve siteleriyle ilgili tüm işlemlerini uygulamamız üzerinden gerçekleştirdi. Aidat ödemelerini, market alışverişlerini, kargo takiplerini mobil uygulamamızdan takip etti, etmeye de devam ediyor. İnsanların evlerinden çıkamadığı pandemi döneminde market alışverişlerini devam ettirmelerini sağlamak için Apsiyon Market’i hayata geçirdik. Bu sayede evden çıkamayan yaşlılarımızın ve sosyal izolasyonu korumak isteyen konut sakinlerinin en temel ihtiyaçlarına çözüm olduk” bilgisini verdi.

REKLAM

Filyasyon için özel sistem

Olası filyasyon süreçlerine de katkı sağlayacak Rezervasyon Modülü hakkında bilgi veren Türk şunları söyledi: “Yöneticilere hiçbir ek ücretlendirme yapmadan sunduğumuz ve Covid-19 döneminde daha da özelleştirdiğimiz sistemimiz sayesinde, site sakinlerinin faydalandığı ortak alanlar; spor alanları, fitness, yemek, toplantı, oturma, oyun, eğlence, konferans ve diğer çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon ve eğlence alanları gibi her türlü tesisin yeni normalleşme döneminde güvenle kullanılmasını sağlıyoruz.”

YENİ NORMALİN SOSYAL HAYATI

Yeni normalin toplu yaşam alanlarındaki dönüşümünü özetleyen Kudret Türk şu bilgileri verdi: “Apsiyon olarak; 800 binden fazla konutta 1,6 milyonu aşkın kullanıcıdan 01 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında aldığımız verilere göre; yeni normal dönemle birlikte insanların hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye çalıştıklarını gözlemledik. Haziran ayında, nisan ayına kıyasla evlerden dışarı çıkmalarda yüzde 332’lik bir artış yaşandığını görüyoruz. Misafir ağırlamalarda yüzde 69’luk, taşınmalarda ise yüzde 89’luk artış söz konusu. Araştırmamızdaki veriler ışığında; İnsanların karantina dolayısıyla ertelediği planlarını, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden gündeme getirdiğini söylemek mümkün.”