Koronavirüs günlerinin yükselen uygulaması Zoom'a güvenebilir miyiz?

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede alınan tecrit, karantina tedbirleri milyonlarca kişiyi evlerine kapattı. Yüz yüze yapılamayan görüşmeler toplantılar internet ortamına kaydı. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyon döneminde görüntülü iletişim ve video konferans için en çok tercih edilen uygulama da ABD, California merkezli Zoom uygulaması oldu.

Uygulamanın günlük aktif kullanıcı sayısı, 2020 yılı yaşından Mart ortasında kadar %67 arttı.

Şirketin piyasa değeri de 42 milyar dolara yükseldi. Son haftalarda da uygulama, Google App store'dan 50 milyondan fazla defa indirildi.

Özel şirketlerden, ev halkına, dünyaca ünlü yayın kuruluşlarından devlet dairelerine kadar toplumun birçok alanında kullanılmaya başlanan Zoom ile ilgili bilgi güvenliği kaygıları da dile getirilmeye başlandı.

Zoom ne zaman, nasıl kuruldu?

Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.

Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.

Covid-19 salgınıyla bu rakamlar da katlandı.

Bloomberg'in milyarderleri listelediği Billionaire Index'ine göre Eric Yuan'ın kişisel serveti 28 Mart itibariyle 7.86 milyar dolardı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 4.29 milyar dolar, yani %121 artış demek.

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zoom

Bir klikle toplantılara girilebiliyor

Artık popüler kültürün bir parçası olan ve sosyal medyada 'meme'leri yapılan bu uygulama, Apple'ın FaceTime'ı veya Skype'ı kadar tanınan bir marka olmamasına rağmen, basit ve kullanışlı olmasıyla komplike teknolojiyle arası iyi olmayanları da çekti.

Yalnızca bir klikle toplantılara girilebiliyor, yüklemek veya toplantılara katılabilmek için herhangi birinin direktiflerine gerek kalmıyor.

Zoom'un ücretsiz uygulaması 100 kişiye ve 40 dakikaya kadar toplantıların yapılmasını sağlıyor. Ücretli sürümünde ise bu rakamlar genişliyor.

Bağlantı nadiren kesiliyor veya zayıflıyor. Skype'ta ise bu tip sıkıntılar daha sık yaşanıyor.

İngiliz hükümeti kullanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil İngiliz hükümetin üst düzey bir çok yetkilisi bu uygulamayı kullanıyor.

Boris Johnson'un bir Kabine toplantısını Zoom üzerinden yönettiğini gösteren bir fotoğraf da sosyal medyada paylaşılmıştı.

Veri ihlali, veri gizliliği açısından ne kadar güvenli?

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın uygulamayı askıya aldığı haberleri gelmişti ama BBC'ye konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı uygulamanın hiçbir zaman üst düzey güvenlik toplantılarından kullanılmadığını, hükümetler arası görüşmelerin aracı olarak kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

Daha sonra yapılan bir açıklamada ise "Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin, Zoom'un belirli bir sınıflandırma altındaki görüşmeler için kullanılmamasına dair bir yönetmeliği olmadığı" belirtildi.

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Zoom'un kurucusu

Zoom: Güvenlik meselesini ciddiye alıyoruz

Zoom, güvenlik kaygıları ile ilgili BBC'nin haberine göre şunları söyledi:

"Zoom kullanıcı güvenliğini son derece ciddiye alıyor."

"En büyük mali hizmetler şirketlerinden, önde gelen telekomünikasyon sunucularına, hükümet dairelerinden üniversitelere, sağlık hizmetlerinden telefonla tedavi yöntemlerine kadar dünya genelinde 2000 kurum, kullanıcı, ağ ve veri merkezilerimizde güvenlik değerlendirmesi yapıp Zoom'u tercih etti."

"İngiltere Savunma Bakanlığı ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'yle yakın temas halindeyiz ve ihtiyaçları olan belgeleri sağlamaya odaklanıyoruz."

Zoom, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi ve İngiltere Güvenlik Bakanlığı bu belgelerin ne olduğuyla ilgili ise bir açıklama yapmadı.

Siber danışman Graham Cluley de "Zoom'un güvenlik açısından inişli çıkışlı bir geçmişi var. Kullanıcıların gizliliği, güvenliği konusunu yeterince ciddiye alıp almadıklarına dair soru işaretleri var" dedi.