Kritik güvenlik açığı sonrası Google'dan uyarı: Chrome'u mutlaka güncelleyin

Google Chrome için kısa süre önce yayınlanan güncelleme, uygulamadaki büyük bir güvenlik açığını kapatıyor. Dolayısıyla Chrome kullanıcılarının uygulamayı en güncel sürüme yükseltmesi öneriliyor.

Zero-day açığını ortadan kaldırıyor

Chrome 88.0.4324.150 sürüm numaralı güncelleme, siber saldırganlar tarafından sıkça kullanılan 'zero-day' açığını ortadan kaldırıyor. Google her ne kadar bu güvenlik açığıyla alakalı bilgi vermese de kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi söz konusu. Dolayısıyla en güncel sürüme yükseltme yapmak şart.

Chrome'un en yeni versiyonu, zero-day olarak bilinen güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

Kuzey Kore merkezli hükümet destekli siber saldırganlar tarafından kullanan bu açık, bilgisayardaki kullanıcı verilerinin ele geçirilmesinde kilit rol oynuyor.

Hatanın düzeltilmesinden bağımsız olarak Chrome'un en son sürümünü kurmak yeni özelliklerden yararlanmak için de büyük önem taşıyor. Web tarayıcının güncelleme işlemi temelde otomatik olsa da Ayarlar / Google Chrome Hakkında kısmından yeni sürümü kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

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- Google Chrome 88.0.4324.150

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