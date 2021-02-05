Teknoloji Kritik güvenlik açığı sonrası Googledan uyarı Chromeu mutlaka güncelleyin
İNTERNET

Kritik güvenlik açığı sonrası Google'dan uyarı: Chrome'u mutlaka güncelleyin

Google, siber saldırganlar tarafından kötü amaçlarla kullanılan zero-day isimli kritik güvenlik açığını kapatan yeni güncellemeyi yayınladı. Kullanıcıların web tarayıcıyı en güncel sürüme yükseltmesi şart.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Chrome
Google Chrome

Google Chrome için kısa süre önce yayınlanan güncelleme, uygulamadaki büyük bir güvenlik açığını kapatıyor. Dolayısıyla Chrome kullanıcılarının uygulamayı en güncel sürüme yükseltmesi öneriliyor.

Zero-day açığını ortadan kaldırıyor

Chrome 88.0.4324.150 sürüm numaralı güncelleme, siber saldırganlar tarafından sıkça kullanılan 'zero-day' açığını ortadan kaldırıyor. Google her ne kadar bu güvenlik açığıyla alakalı bilgi vermese de kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi söz konusu. Dolayısıyla en güncel sürüme yükseltme yapmak şart.

Chrome'un en yeni versiyonu, zero-day olarak bilinen güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

Kuzey Kore merkezli hükümet destekli siber saldırganlar tarafından kullanan bu açık, bilgisayardaki kullanıcı verilerinin ele geçirilmesinde kilit rol oynuyor.

Hatanın düzeltilmesinden bağımsız olarak Chrome'un en son sürümünü kurmak yeni özelliklerden yararlanmak için de büyük önem taşıyor. Web tarayıcının güncelleme işlemi temelde otomatik olsa da Ayarlar / Google Chrome Hakkında kısmından yeni sürümü kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

- Google Chrome 88.0.4324.150

Google ayrımcılık nedeniyle 2.5 milyar dolar tazminat ödeyecek
TEKNOLOJİ
Google ayrımcılık nedeniyle 2.5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Geliştirilen yeni iCloud Anahtar Zinciri eklentisi macOS şifrelerini Windows 10'a aktarmayı sağlıyor
TEKNOLOJİ
Geliştirilen yeni iCloud Anahtar Zinciri eklentisi macOS şifrelerini Windows 10'a aktarmayı sağlıyor
Abone Ol Google News
Norveç somonundan farkı yok

Norveç somonundan farkı yok

Rize'de yetiştirilip 12 ülkeye ihraç ediliyor.
Geçiş 6 dakikaya inecek

Geçiş 6 dakikaya inecek

Bakan konuştu: Asırların hayali için geri sayımdayız.
Erdoğan konuşuyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

''Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik''

​Dünyada sadece 7 ülkede bulunuyor.

Bu da yerli Ironman

Bu da yerli Ironman

​Sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor.

​Emeklilerin promosyon ücretleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.