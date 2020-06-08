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Teknoloji Libyada kaybeden BAE sanal ortamda Türkiyeyi işgal etmek istiyor
OYUN

Libya’da kaybeden BAE sanal ortamda Türkiye’yi işgal etmek istiyor

Son dönemlerde Irak’tan Suriye’ye, Ege’den Doğu Akdeniz ve Libya’ya kadar uzanan coğrafyada çok önemli adımlar atan Türkiye, gerçekte olduğu kadar sanal ortamlarda da kimi güçlerin ortak hedefi konumunda. Libya’da ağır bir yenilgi alan Birleşik Arap Emirlikleri bu kez rotasını sanal aleme çevirdi ve web tabanlı bir oyunda Türkiye’yi işgal etme girişimi başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Gerçek ile sanalın iyiden iyiye geçtiği günümüzde savaşlar da diğer alanlarda olduğu gibi eş zamanlı olarak sanal ortama taşınıyor. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarda dikkat çeken yükselişi sadece gerçek dünyada değil sanal alemde de rakiplerini rahatsız ediyor.

Türkiye’nin Suriye’de başarısız olması için terör örgütlerine para akıtan Birleşik Arap Emirlikleri bunda başarısız olunca rotasını bu kez Libya’ya kırmış ve ülkemizin menfaatlerinin engellenmesi adına askerden mühimmata, stratejik savaş araçlarından yüz milyonlarca dolar nakit yardıma kadar çok farklı yollarla karşımıza çıkmıştı.

Sahadaki yenilgiyi sanal ortamda unutturmak istiyor

Teröristlere verdiği onca desteğe rağmen Libya’da çok ağır bir yenilgi alan Birleşik Arap Emirlikleri troll ordusuyla bu kez sanal ortamda Türkiye’yi hedef aldı.

İnternet üzerinden oynanan ve dünya genelinde büyük ilgi gören e-republik strateji oyununda Türkiye’nin sanal ortamda işgaline ilişkin atak başlatan BAE, 3 farklı ülke ile koordineli bir şekilde hareket ederek gerçekte yapamadığını internet ortamında yapmak istiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı var

E-Republik oyunu dünya genelinde çok sayıda kullanıcının buluştuğu bir platform. Web tabanlı online strateji oyunu olarak kabul gören uygulamada siyaset, ekonomi, savaş ve gazetecilik modülleri var.

Oyuncuların yönettiği sanal devletler, diğer ülkelerin topraklarını işgal edip, savaşarak kendi bünyesine katarak, imparatorluklar kurabiliyor, gücüne güç katabiliyor. Her ülkenin oyunculardan oluşan meclisi, ülke başkanı, orduları bulunuyor. Oyuncunun istediği ülke vatandaşlığını seçtiği sanal dünyanın günlük aktif kullanıcısı yaklaşık 700 bin kişinin üzerinde.

Oyuncu sayısı düşünce Türkiye kolay hedef oldu

Açıldığı dönemden bu yana Türkiye’den de büyük ilgi gören oyunda son 1 yıl içerisinde Türk oyuncu sayısının azalması sıkıntıları da beraberinde getirdi. Diğer ülkeler için ‘kolay hedef’ haline gelen Türkiye; BAE, Bulgaristan, Romanya, Portekiz ve Makedonya gibi ülkelerin ‘sanal’ işgali altında. Oyunu yakından takip edenlere göre, Türkiye’nin bu durumdan kurtulması için yeni oyunculara ihtiyacı var.

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