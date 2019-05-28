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Teknoloji Liselilerin atık malzemelerden robot yaptı
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BİLİM

Liselilerin atık malzemelerden robot yaptı

Antalya'da atık malzemeleri bir araya getiren 5 lise öğrencisi, yürüyüp konuşabilen 'Paşa' adını verdikleri robot yaptı.

Haber Merkezi DHA
5 demir profil ve kutular kullanarak yaklaşık 1.80 metre boyunda heykel yapan 5 öğrenci, insan yapısına benzettikleri heykeli robota çevirmeye karar verdi.
5 demir profil ve kutular kullanarak yaklaşık 1.80 metre boyunda heykel yapan 5 öğrenci, insan yapısına benzettikleri heykeli robota çevirmeye karar verdi.

Muratpaşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri İsmail Efe Işıksal, Gökhan Emre Kaya, İsmail Can Karayel, Batuhan Aydoğdu ve Enes Akdoğan, Görsel Sanatlar dersinde öğretmenleri Aynur Yücetürk'ün tavsiyesiyle sıfır atık projesi kapsamında atıklardan heykel yapmaya karar verdi. 5 demir profil ve kutular kullanarak yaklaşık 1.80 metre boyunda heykel yapan 5 öğrenci, insan yapısına benzettikleri heykeli robota çevirmeye karar verdi. Robotun yürümesi için sanayide atık malzemeler toplayan öğrenciler, aynı zamanda küçükken kullandıkları bozuk oyuncakları bir araya getirdi.

BOZUK MOTOR ÇALIŞINCA 'GAZA' GELDİLER

Öğrencilerden biri bilgisayar ortamında robotun çizimini gerçekleştirirken, bir diğeri bozuk malzemeleri birleştirerek çalışabilen parçalar elde etti. Bozuk iki motoru bir araya getirip çalışabilir bir motor elde edince 'gaza' geldiklerini dile getiren öğrenciler, oyuncak arabaların sağa sola dönen mekanizmasını da robotun kafasına yerleştirdi. Kafasını sağa sola 180 derece döndürebilen, kollarını hareket ettirebilen robota sanayi parçalarından yürüme mekanizması ekleyen öğrenciler, robotun yürümesini sağladı.

KİMSE BUNU YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORDU

Gruptaki bir öğrencinin yazılımıyla aynı zamanda öğrencilerin bazı sorularına da cevap verebilen robota, öğrenciler 'Paşa' adını verdi. Öğrencilerden Gökhan Emre Kaya, şunları söyledi:

  • "Robotumuz paşa gibiydi, biz de adını 'Paşa' koyduk. Biz teknoloji açısından biraz geri bir ülkeyiz. Ancak biz robotumuzu çöpten yaptık diyebiliriz. İmkan verilirse iyi yerlere gelebiliriz. İki kişi mühendis olmayı düşünüyorduk. Robottan sonra 5'imiz de mühendislik okumayı düşünüyoruz. Paşa'yı okulda bırakacağız, okulumuza bir başarı armağanı olarak kalacak. Kimse bizim bu kadar ileriye gidebileceğimizi düşünmüyordu. 5'imiz kenetlendi ve ortaya bu proje çıktı"
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