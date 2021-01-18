MacBook Pro'lardaki ekran sorunlarıyla ilgili onarım programı genişletildi

Apple, geçtiğimiz dönemlerde 13 inç MacBook Pro'nun ekran arka aydınlatmasında yaşanan problemlerden dolayı bir servis programı başlatmıştı. Bugün gelinen noktada ise sorunlar devam ederken onarım sistemi daha da genişletildi.

MacBook Pro ekran sorunu hangi modelleri kapsıyor?

Kullanıcıların merak ettiği konulardan biri ise hangi MacBook Pro modellerinde bu sorun yaşandığı... Bu noktada iki farklı seçenek var. İlki onarım programının başlangıcından itibaren geçen 3 sene... Diğer kısım ise ürün satışının başlamasından itibaren geçen 5 yıllık süreç. Bu noktada hangisi daha uzunsa o tarih baz alınıyor.

MacBook Pro onarım programı kapsamında ücretsiz servis imkanı sunuluyor.

Ekran aydınlatma probleminin onarım programında olup olmadığını kontrol etmek için Apple menüsü üzerinden Ayarlar / Bu Mac Hakkında yolunu izleyebilirsiniz. 2016 model 13 inç MacBook Pro'lar hem iki hem de dört Thunderbolt fark etmeksizin garanti kapsamına giriyor.

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Ekran arka aydınlatması nasıl bir soruna yol açıyor?

Arka ekran aydınlatmasında problem olan MacBook Pro'lar belirli süre çalıştıktan sonra ekrana çeşitli çizgiler geliyor ve farklı renkte aydınlanmalar başlıyor. Bundan sonra da ekran da tamamen kapanabiliyor.