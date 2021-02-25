Teknoloji Marsın uyduları Phobos ve Deimos muhtemelen bir zamanlar tek bir cisimdi
BİLİM

Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos muhtemelen bir zamanlar tek bir cisimdi

Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos muhtemelen bir zamanlar tek bir cisimdi

Kızıl Gezegen Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'un, geçmişte yekpare bir gök cismi olabileceği belirtildi. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünden Emir Hüseyin Bagheri liderliğinde yapılan çalışmada, geçmişte bir bütün olan Phobos ve Deimos'un, başka bir cismin çarpması sonucu parçalanarak ayrılmış olabileceği sonucuna varıldı.

Haber Merkezi AA
Mars (Foto: Arşiv)
Mars (Foto: Arşiv)

Phys.org sitesinin haberine göre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünden Emir Hüseyin Bagheri liderliğinde yapılan çalışmada, geçmişte bir bütün olan Phobos ve Deimos'un, başka bir cismin çarpması sonucu parçalanarak ayrılmış olabileceği sonucuna varıldı.

Gök bilimcilerin, Dünya'nın uydusu Ay'ın aksine biçimsizlikleri nedeniyle patatese benzetilen Phobos ve Deimos'un bu şekillerinin ardında yatan gerçeği araştırmak için Mars'ın uydularının zaman içindeki yörüngelerinin izini süren simülasyon çalışmaları yaptı.

Mars'tan ilk fotoğraf
TEKNOLOJİ
Mars'tan ilk fotoğraf

Çalışmada Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Mars'taki aracı Insight'ın sismik verileri de kullanıldı.

Uyduların yörüngelerinin tespitinde dijital zaman makinesi gibi hareket eden simülasyonlar, Phobos ve Deimos'un yörüngelerinin bir zamanlar kesiştiğini, dolayısıyla uyduların geçmişte tek bir cisim olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın ayrıntıları Nature Astronomy dergisinde yayımlanırken, Bagheri, "Phobos ve Deimos, (Mars'ın) kayıp ayının kalıntıları." değerlendirmesini yaptı.

Mars'ın uyduları Phobos'un çapı 22, Deimos'unki 12 kilometre. Dünya'nın uydusu Ay'ın çapı ise 3 bin 474 kilometre.

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Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) 'Mars 2020' misyonu kapsamında Kızıl Gezegen'e gönderilen uzay aracı 'Perseverance' (Azim) Mars'a iniş yaptı. Uzay aracı Perseverance'ın Mars'a inişini milyonlarca insan canlı yayından takip etti. Bilim insanları, aracın gezegen atmosferine girişinden yere konmasına kadar olan 7 dakikalık süreye Dehşetin Yedi Dakikası adını veriyor. Perseverance 7 dakikanın ardından başarılı bir şekilde Mars'a iniş gerçekleştirdi.


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