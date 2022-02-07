Metaverse’te doğum günü hayali

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüş Ofisi, vatandaşlara sanal dünya Metaverse’te nasıl bir etkinliğe katılmak istediklerini sordu. 14-50 yaş arasında yapılan araştırmada, kullanıcıların yüzde 75’i aile ile bir araya gelmek için Metaverse’i tercih edebileceğini kaydetti. Yine kullanıcıların yüzde 74’ü de Metaverse’te arkadaşlarıyla bir araya gelmek istediğini ifade etti. Metaverse’te doğum günü gibi etkinlikler düzenlemek isteyenlerin oranı yüzde 70, konsere/gösteriye katılmak isteyenlerin oranı yüzde 67, canlı bir spor/e-spor etkinliği izlemek isteyenlerin oranı yüzde 65, ders/konuşma izlemek isteyenlerin oranı da yüzde 58 olarak kaydedildi.

HAYAT Metaverse dispotik kabus mu?

1992 YILINDA BİR KİTAPTA ADI GEÇTİ

Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital evrenle ilgili yaptığı analizde, Metaverse kavramının ilk kez Neal Stepheson’ın 1992 yılında yayımlandığı, Türkçeye de ‘Parazit’ adıyla tercüme edilen bilim-kurgu romanı ‘Snow Crash’de ortaya çıktığı belirtildi. Romandan şu ifadeler paylaşıldı: “Metaverse’ün üzerinde sanal olarak gayrimenkul satın alınabilir ve binalar geliştirilebilir. Kullanıcıların taktığı gözlüklere yüksek kaliteli sanal gerçeklik ekranı yansıtan kişisel terminaller veya kabinlerdeki düşük kaliteli halka açık terminallerden Metaverse’e erişilebilir. Portatif terminal ve gözlük gibi ekipmanları giyerek Metaverse’e sürekli bağlı kalmayı seçen bir alt kültür vardır.”

TEKNOLOJİ Dijital göçmenlerin metaverse hazırlığı