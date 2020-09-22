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Teknoloji Microsoft 75 milyar dolara oyun şirketini satın aldı
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Microsoft 7.5 milyar dolara oyun şirketini satın aldı

Microsoft, XBOX ile oyun piyasasına hızlı bir giriş yaparken şimdi de oyun şirketi Bethesda'yı satın aldı. Satın almanın 7.5 milyar dolara sonuçlandığı öğrenilirken bu satın alma ile birlikte Microsoft'un oyun sektöründe ağırlığını iyiden iyiye artırması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs salgını sonrası insanların evlerine kapanmasıyla birlikte oyun sektöründe de ciddi bir büyüme gerçekleşti. Sony PS5'i duyururken Microsoft da Xbox Series S ve Xbox Series X modellerinin tanıtımını yaptı. Microsoft'un bir başka duyurusu ise Bethesda'yı bünyesine katması oldu.

  • Satın almanın 7.5 milyar doları bulması birçok kişiyi şaşırtabilir ama Bethesda bünyesinde çıkan birçok oyun daha önceden büyük ses getirmişti.

Prey, Starfield, Fallout, Doom, , Wolfenstein, Dishonored,

The Elder Scrolls gibi dünyaca ünlü pek çok oyunu tasarlayan şirket olan Bethesda'nın Microsoft çatısı altına girmesiyle birlikte bu oyunları ve daha fazlasını Microsoft'un Xbox Game Pass platformunda göreceğiz.

Microsoft'tan satın alma.

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Microsoft oyun stüdyosu sayısını 23'e çıkardı

Alım çok yeni olduğundan Microsoft'un bu entegrasyonu nasıl ve ne zaman yapacağı henüz net değil; ancak aylık 30 TL'nin ödenmesiyle dahil olunabilen Xbox Game Pass'e Bethesda oyunlarının da gelmesiyle oyun sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı söylenebilir.

Sony'nin 13 stüdyosuna karşılık Microsoft, bugün için 23 farklı oyun stüdyosuna ev sahipliği yapıyor.

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