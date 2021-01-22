Teknoloji Microsoft Edge şifrelerin ele geçmesi durumunda özel olarak bilgi veriyor
İNTERNET

Microsoft Edge şifrelerin ele geçmesi durumunda özel olarak bilgi veriyor

Microsoft Edge, yeni yayınlanan güncellemeyle Password Monitor olarak isimlendirilen özelliği aktif etti. Böylece üçüncü parti uygulamalardan sızan ya da ortalığa saçılan şifreler karşısında kullanıcılara uyarı gönderiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft Edge
Microsoft Edge

İnternet kullanıcıları bir şifre yöneticisi ya da iki aşamalı kimlik doğrulama sistemi kullanıyor olsa bile bazı durumlarda sızıntılar meydana gelebiliyor. Yani aslında her zaman için şifrelerin açığa çıkma ihtimali var.

Microsoft Edge'in Password Monitor sistemi güvensiz şifreler konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Veri ihlali olduğunda uyarıyor

Microsoft, Edge'e eklediği ve Password Monitor olarak isimlendirdiği yeni özellikle, tehlikeye giren parolaları görmeyi sağlıyor. Böylece sayede Edge sistemine dahil edilen parolalardan biri veri ihlaline dahil olduğunda değişim için bilgilendirme yapılıyor. Bu da şifreyi farklı bir yerde yeniden kullanırsanız olası zararları artırabileceğiniz anlamına geliyor.

Benzer özellik hem Chrome hem de Firefox'ta uzun süredir var. Bununla birlikte 1Password ve LastPass gibi parola yöneticileri de benzer işlevler sunuyor.

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