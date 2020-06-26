Microsoft Temmuz'a özel ücretsiz oyunları duyurdu

Xbox Live Gold üyeleri her Temmuz olduğu gibi bu yıl da ücretsiz oyunlara ulaşabilecek. Bu oyunlar: WRC 8, Dunk Lords, Juju ve Saints Row 2 oldu.

WRC 8'de 100'den fazla pisti deneyebilirsiniz

Temmuz ayı boyunca, bir ralli yarış oyunu olan WRC 8 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı alabilirsiniz. WRC 8 ile 14 farklı ülkeden 100'den fazla pisti deneyebilirsiniz.

Oyunun aynı zamanda e-sports modu da bulunuyor. Oyun içinde farklı iklimlerde yarışma seçeneği de mevcut

Oyun içinde Türkiye de mevcut

Saints Row 2

Oyunda deniz, kara ve hava yolunu kullanıp seçtiğiniz karakterin şehrini geri almasını sağlayabilirsiniz. Oyunda 40'tan fazla hikaye seçeneği mevcut. Karakterleri isteklerinize göre özelleştirip belirlediğiniz araçlar ile kullanabilirsiniz.

TEKNOLOJİ Oyun oynayarak para kazanıyorlar

Saints Row 2

Diğer ücretsiz oyunlar: Dunk Lords ve Juju

Juju oyunu biraz daha yaşı küçük gençlere hitap ederken oyunda Juju ve yardımcısı kertenkele bol bol zıplayıp koşuyor.

Dunk Lords

Dunk Lords ise spor, özellikle basketbol ile ilgilenenlere hitap eden bir oyun. Her biri özel güçlere ve yeteneklere sahip 20 karakterden birini seçip 15 farklı potada savaşabilirsiniz.

TEKNOLOJİ Bob and Prickle ile dünyaya açılan Türk oyun tasarımcısı yeni oyun tasarlıyor