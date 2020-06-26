Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Microsoft Temmuza özel ücretsiz oyunları duyurdu
OYUN

Microsoft'tan Temmuz'a özel ücretsiz oyunlar

Microsoft Temmuz'a özel ücretsiz oyunları duyurdu

Microsoft, Temmuz ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu. Ücretsiz oyunların içinde her zamanki gibi iki Xbox One oyunu ve iki geriye dönük uyumlu Xbox 360 oyunu da var. Bu ayın dikkat çeken trendi ise yarış ve spor oyunları oldu. Ralli yarışı yapabileceğiniz oyundan şehrinizi geri alacağınıza kadar birbirinden farklı 4 oyuna ücretsiz sahip olabileceksiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyunlar önümüzdeki aya özel olarak ücretsiz.
Oyunlar önümüzdeki aya özel olarak ücretsiz.

Xbox Live Gold üyeleri her Temmuz olduğu gibi bu yıl da ücretsiz oyunlara ulaşabilecek. Bu oyunlar: WRC 8, Dunk Lords, Juju ve Saints Row 2 oldu.

WRC 8'de 100'den fazla pisti deneyebilirsiniz

Temmuz ayı boyunca, bir ralli yarış oyunu olan WRC 8 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı alabilirsiniz. WRC 8 ile 14 farklı ülkeden 100'den fazla pisti deneyebilirsiniz.

Oyunun aynı zamanda e-sports modu da bulunuyor. Oyun içinde farklı iklimlerde yarışma seçeneği de mevcut

Oyun içinde Türkiye de mevcut

Saints Row 2

  • Oyunda deniz, kara ve hava yolunu kullanıp seçtiğiniz karakterin şehrini geri almasını sağlayabilirsiniz. Oyunda 40'tan fazla hikaye seçeneği mevcut. Karakterleri isteklerinize göre özelleştirip belirlediğiniz araçlar ile kullanabilirsiniz.

Oyun oynayarak para kazanıyorlar
TEKNOLOJİ
Oyun oynayarak para kazanıyorlar
Saints Row 2

Diğer ücretsiz oyunlar: Dunk Lords ve Juju

Juju oyunu biraz daha yaşı küçük gençlere hitap ederken oyunda Juju ve yardımcısı kertenkele bol bol zıplayıp koşuyor.

Dunk Lords
  • Dunk Lords ise spor, özellikle basketbol ile ilgilenenlere hitap eden bir oyun. Her biri özel güçlere ve yeteneklere sahip 20 karakterden birini seçip 15 farklı potada savaşabilirsiniz.

Bob and Prickle ile dünyaya açılan Türk oyun tasarımcısı yeni oyun tasarlıyor
TEKNOLOJİ
Bob and Prickle ile dünyaya açılan Türk oyun tasarımcısı yeni oyun tasarlıyor


Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın sırları

Beyaz Saray'ın sırları

​Türkiye düşmanı John Bolton kitabında neler anlattı?
YPG/PKKya alçak yardım

YPG/PKK'ya alçak yardım

İşgal ettiği bölgelerde maaşları yüzde 150 artırdı.
25 ilde arsa satacak

25 ilde arsa satacak

​4 milyon m2'ye yakın 199 arsa için ihale yapılacak.
Manisa<br>merkezli deprem

Manisa
merkezli deprem

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.
Böyle salladı

Böyle salladı

​Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntü.
Filmli kamuflaj!

Filmli kamuflaj!

Polis kapıyı açtırınca fazladan 14 yolcu çıktı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Telefondan<br>FETÖ elebaşı çıktı

Telefondan
FETÖ elebaşı çıktı

​Adana'daki operasyonda sulama kanalına atılmıştı.
Sözleşme<br>detayları belli oldu

Sözleşme
detayları belli oldu

​Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaşma sağladı.

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Bu 'normal' değil

Bu 'normal' değil

​Ne pandemi kurallarını tanıdılar ne de trafik...
Randevuyla yapılacak

Randevuyla yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​1.5 yaşındaki Ecrin'in kemikleri dere kenarında bulunmuştu.

Trump canlı yayında eski danışmanını aşağıladı.

​Kadro dışı kalan Emre'nin yeni takımını açıkladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.