Microsoft Temmuz'a özel ücretsiz oyunları duyurdu

Xbox Live Gold üyeleri her Temmuz olduğu gibi bu yıl da ücretsiz oyunlara ulaşabilecek. Bu oyunlar: WRC 8, Dunk Lords, Juju ve Saints Row 2 oldu.
WRC 8'de 100'den fazla pisti deneyebilirsiniz
Temmuz ayı boyunca, bir ralli yarış oyunu olan WRC 8 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı alabilirsiniz. WRC 8 ile 14 farklı ülkeden 100'den fazla pisti deneyebilirsiniz.
Oyunun aynı zamanda e-sports modu da bulunuyor. Oyun içinde farklı iklimlerde yarışma seçeneği de mevcut
Saints Row 2
- Oyunda deniz, kara ve hava yolunu kullanıp seçtiğiniz karakterin şehrini geri almasını sağlayabilirsiniz. Oyunda 40'tan fazla hikaye seçeneği mevcut. Karakterleri isteklerinize göre özelleştirip belirlediğiniz araçlar ile kullanabilirsiniz.
Diğer ücretsiz oyunlar: Dunk Lords ve Juju
Juju oyunu biraz daha yaşı küçük gençlere hitap ederken oyunda Juju ve yardımcısı kertenkele bol bol zıplayıp koşuyor.
- Dunk Lords ise spor, özellikle basketbol ile ilgilenenlere hitap eden bir oyun. Her biri özel güçlere ve yeteneklere sahip 20 karakterden birini seçip 15 farklı potada savaşabilirsiniz.