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Teknoloji Microsoft Uçuş Simülatörü oyunundan göz alıcı görüntüler yayınladı
OYUN

Microsoft Uçuş Simülatörü oyunundan göz alıcı görüntüler yayınladı

Uçuş oyunları tutkunları Microsoft Flight Simulator'dan gelen haberlerle heyecanlanmış durumda. Microsoft'un yeni uçuş simülatörü Microsoft Flight Simulator oyunseverlerle buluşuyor.Alfa aşamasındaki oyunun ekran görüntüleri son derece etkileyici.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Flight Simulator
Flight Simulator

Simulator'de yeryüzü coğrafi şekilleri için gerekli veriler direkt olarak arama motoru Bing’den alınıyor. Bu sayede yükleme için beklemek gerekmiyor. Microsoft Flight Simulator için yayınlanan ekran görüntüleri haberimizde:

Flight Simulator

Flight Simulator

Flight Simulator

Bing haritalarından anlık veri aktarıyor

Microsoft Flight Simulator, Bing haritalardaki uydu verilerini kullanarak tüm dünyayı gösteriyor. Bing'den alınan bu veriler, Flight Simulator pilotlarına keşfedilmesi için devasa bir kapsama alanı sağlıyor.

Oyuncuların en büyük isteklerinden biri de oyunda VR desteğinin olmasıydı. Microsoft Flight Simulator'e VR desteği gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. ANcak bu güzel manzaraları VR kask ile birlikte kokpit camından seyretmek oldukça güzel olabilir. Oyun hala alfa aşamasında

Flight Simulator

Flight Simulator

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