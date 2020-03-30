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Microsoft ürünlere yönelik ücretsiz koruma

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan: "Şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için Microsoft Office 365 güvenlik çözümümüzü ilgili tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişlettik. Müşterilerimize, tüm bulut hizmetlerinin koruma altına alındığının ve potansiyel tehditlerin çalışma süreçlerini etkilemeyeceğinin güvencesini veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ücretsiz koruma
Ücretsiz koruma

Kaspersky, "Microsoft Office 365 için Kaspersky Security" ürününün ücretsiz sürümünün süresini uzattı.

Kaspersky açıklamasına göre, Microsoft Office 365 için Kaspersky Security'nin yeni sürümü, Exchange Online ve OneDrive için sunduğu güvenlik önlemlerine ek olarak SharePoint Online'ı da kapsamı altına alıyor.

Yeni sürüm ayrıca, Microsoft Teams'te de güvenli dosya paylaşımı imkanı sunuyor. Çözüm, gelen kutularını zararlı kimlik avı e-postalarından korumanın yanı sıra SharePoint Online'a sadece temiz ve güvenilir dosyaların erişmesini sağlıyor.

Şirketlerin uzaktan güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için Kaspersky, bu ürünün ücretsiz sürümünün süresini 6 aya çıkardı.

Microsoft Office 365 için Kaspersky Security, ocak ve şubat aylarında her gelen kutusunda ortalama en az bir adet kimlik avı e-postasını engelledi.

Son güvenlik güncellemesiyle çözüme, özel sahte kullanım önleme özelliğiyle birlikte gelişmiş kimlik avı koruma becerileri eklendi.

Bu özellikler kurumsal kullanıcıları, iş arkadaşlarından ya da alt yüklenicilerden geliyor gibi görünen fakat aslen sahte alan adları kullanan hedefli kimlik avı e-postalarından koruyor.

DHA
arşiv

"Güvenli ortak mesajlaşma olanağı sunmak istiyoruz"

Microsoft Office 365 için Kaspersky Security, diğer tehditlerin risklerini azaltmak amacıyla koruma özelliklerini SharePoint Online ve Microsoft Teams'i de kapsayacak şekilde genişletti.

Bu yenilik, özellikle uzaktan çalışanlar arası iletişimin dijital kanallar üzerinden gerçekleştiği şirketler için büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, bulut hizmetlerinden yararlanan ve Microsoft Teams gibi iletişim araçlarını kullanan şirketlerin verilerini korumak ve çalışanları için güvenli ortak çalışma ve mesajlaşma olanakları sunmak istediklerini belirtti.

Martsynkyan, "Şirketlerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için Microsoft Office 365 güvenlik çözümümüzü ilgili tüm uygulamaları kapsayacak şekilde genişlettik. Bu şekilde müşterilerimize, tüm bulut hizmetlerinin koruma altına alındığının ve potansiyel tehditlerin çalışma süreçlerini etkilemeyeceğinin güvencesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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