Teknoloji Microsoft yeni Surfacelerde kendi işlemcisine yer verebilir
İNTERNET

Microsoft yeni Surface'lerde kendi işlemcisine yer verebilir

Microsoft, ilerleyen süreçte yeni nesil Surface'lerde kendi işlemcisini kullanabilir. Söylentiler, Microsoft'un da Apple yolundan giderek kendi tasarladığı işlemciyi ürettireceği ve yeni modellerinde bu çiplere yer vereceği yönünde.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft yeni Surfacelerde kendi işlemcisine yer verebilir
Surface

Son söylentiler, Microsoft'un taşınabilir Surface cihazları için kendi özel işlemcisi üzerinde çalıştığı yönünde. Eğer doığruysa teknoloji devi kendi donanımı için özel olarak üretilmiş işlemci konusunda Apple ayak izlerini takip ediyor olabilir.

Yeni nesil Surface'ler Microsoft'un kendi geliştirdiği işlemcilerden güç alabilir.
Yeni nesil Surface'ler Microsoft'un kendi geliştirdiği işlemcilerden güç alabilir.

Paylaşılan bir Microsoft iş listesine göre şirketin Surface bölümünde kullanım için bir çip geliştirdiği belirtiliyor. Evet; bu tek başına Microsoft'unözelüreteceği işlemci anlamına gelmeyebilir. Fakat ihtilaller yine de bu konuya yoğunlaşıyor.

Alınan bu karar aslında uzun vadede birçok farklı şirketi etkileyecek gibi görünüyor. Zira Intel ile yolların ilerde ayrılması söz konusu. Özellikle yeni nesil Surfacecihazlarının piyasaya sürülmesi Microsoft için büyük anlam ifade ediyor.

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