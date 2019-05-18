Mobil oyun sektörü 140 milyar dolara ulaştı

Netmarble Türkiye Business Analysti Ezgi Temir, dünyada mobil oyun sektörünün 140 miyar dolar seviyesine yükseldiğini ve büyümenin süreceğinin tahmin edildiğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen "Oyun Geliştirme Günleri"ne katılan Temir, yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital oyun geliştirmek için pek çok atılım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de 250’yi geçkin stüdyo var. Bu stüdyolarda oturup dijital oyun yapıyorlar. Son zamanlarda oyun geliştirmeye dönük Bilgi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin sunmuş olduğu akademik programlar var. Biz Türkiye’nin dijital oyun sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'de mobilde en çok okey ve tavla gibi oyunların tercih edildiğini dile getiren Temir, "Bu oyunlar dışında dünyanın geri kalanında da ilgi gören strateji oyunları ve "casual" olarak isimlendirilen oyunlar da çokça tercih ediliyor. Özellikle halk arasında 'şeker patlatma' gibi isimleri olan bu oyunlar, hem fazla vakit almıyor hem de gün içerisinde hemen oynayıp kapatılabildiği için tercih ediliyor." şeklinde konuştu.

Mobil oyuna 250 milyon dolar harcandı

Dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolara ulaşan dev bir bütçeye sahip olduğuna dikkati çeken Temir, "Herkesin bildiği gibi sektörün en büyük oyuncuları Kore ve Çin gibi Asya ülkeleri. Türkiye geçtiğimiz yıl mobil oyunlara 250 milyon dolar para harcadı. Bu da gösteriyor ki biz oyun oynamayı seven, oyunla vakit geçirmeyi seven bir kimliğe sahibiz." dedi.

REKLAM

Oyunların eğitim alanında aktif bir şekilde kullanıldığına değinen Temir, eğitim oyunları üzerine "KOD Ödülleri" adıyla yaptıkları çalışmalarla esas amaçlarının okullarda ders anlatımı yapıldıktan sonra konuların oyunlarla pekiştirilmesi olduğunu belirtti.

Pek çok gelişmiş ülkede bunun örneklerinin görüldüğünü anlatan Temir, ileride hedeflerinin sadece ders sırasında değil anlatma ve öğretme aşamasında da dijital oyunlardan faydalanmak istediklerini söyledi.