Mühendislerin genç meslektaşı

Şehrindeki bilgisayarcılardan işe yaramayan, bir çok eski işlemciyi toplayıp güneş enerjisi üretebileceği “fotovoltaik hücre” yapmaya gayret eden özel yetenekli bir çocuk olan İbrahim Berk Karaal, Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi’nin Zekâ Gücü sınıfının Türkiye’ye kazandırdığı genç bir dahi. Zekâ Gücü’nün mobil uygulamasının ön yüzü için Turkcell mühendisleriyle birlikte çalışan, kendisi gibi çocuklar ve gençlerin de Zekâ Gücü projesinden yararlanmasını istediğini söyleyen İbrahim Berk, sorularımı şöyle cevapladı:

Teknolojiye ilgin nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli robotlara özellikle de insansı robotlara karşı büyük ilgi duyuyorum. 6. sınıfta BİLSEM’de fizik öğretmenim Arduino ile led yakıp söndürmeyi göstermişti. En mutlu olduğum gün, o gün olabilir. Daha gün bitmeden aileme yalvararak Arduino seti aldırdım. O günden sonra kendimi geliştirmeye devam ettim.

YAPTIĞIM UYGULAMALARIN KULLANILMASI MOTİVE EDİYOR

Nasıl tepkiler alıyorsun?

Projelerimin insanları şaşırtması beni gururlandırıyor. Yaptığım çok basit bir mobil oyun vardı. Air hockey türünde. Yayınladığımda sınıfımdaki herkes birbiriyle bu oyunu oynuyordu. Beni çok mutlu etmişti. Kim bilir daha iyi projeler, oyunlar yapsam daha kimler kullanıp oynayacaktı. İşte bu düşünce beni mutlu ve motive ediyor.

Yeterince destek görüyor musun?

Gerek ailem, gerek BİLSEM’deki mükemmel öğretmenlerim, gerekse Zekâ Gücü Projesi’ndeki eğitmenlerim bana çok destek veriyor. Zekâ Gücü eğitmenlerim de bana yol gösteriyor. Benim sıçrayışıma, yani yazılım işlerinde gelişmemim temel sebebi, eğitmenlerinden Oğuzhan Kayar’dır. Eğer Oğuzhan öğretmenim ile karşılaşmasaydım bu kadar başarılı olamazdım.

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HEDEFİM ÜRETEN BİRİ OLMAK

Gelecek için hedefin ne?

Geleceği kestirmek her ne kadar zor olsa da, kendimi bir yazılım şirketinin başında veya yazılım şirketinde çalışan birisi olarak görüyorum. Ülkemiz için çalışan, elinden gelenin en iyisini yapan, pes etmeyen biri olacağıma da söz veriyorum. İlk amacım teknolojiyi seven, ülkesi ve geleceği için yeni şeyler üreten biri olmak.

Hayallerini paylaş desem?

En büyük hayalim tabii ki kusursuz insansı robotlar üretmek. İnsansı robotların yapabilecekleri saymakla bitmez. Tabii ki insansı robot üretiyorsam güçlü bir yapay zekâ da geliştirmem gerekiyor. Üçüncü olarak daha ucuza mal edilebilen güneş enerji sistemleri. Güneş enerjisini bedava enerji olarak adlandırmak mümkün. Daha ucuza mal edilen güneş enerji sistemi yapsak, herkesin evinin çatısında bir panel olsa ne güzel olur.

ÖĞRETMENİM FİKİR VERDİ

Güneş hücrelerine ilginin kaynağı ne?

Güneş panelleri zaten ilgimi oldukça çekiyordu. Okulda arkadaşım Baki ile enerji üretmekten konuşuyorduk. Masa tenisinin ve bilardonun olduğu yere birkaç bisiklet koysak, öğrenciler bu bisikletleri sürüp dinamo yardımı ile elektrik üretse nasıl olur diye tartışıyorduk. O sırada coğrafya öğretmenimiz “Güneş enerjisini de düşünebilirsiniz” diye tartışmaya girdi ve o andan sonra güneş enerjisini araştırmaya başladım.

AİLE KONUSUNDA ŞANSLIYIM

Ailende bilimle ilgili kimse var mı?

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Ailem konusunda çok şanslıyım. Babam fizik, annemse biyoloji öğretmeni. Elektrik konusunda babamdan yardım alıyorum, robotik proje bağlantıları için ilk danışmanım. Yaptığım uygulamalarda annemin görüşünü alıyorum. Bir de ablam var, tıp öğrencisi. Teknoloji ile arası daha iyi olduğu için benim ne yaptığımın gerçekten farkında. Belki gelecekte onunla birlikte insansı robotlar geliştiririz.