Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Mühendislerin genç meslektaşı
BİLİM

Mühendislerin genç meslektaşı

17 yaşındaki lise öğrencisi İbrahim Berk Karaal, Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi’nin Zekâ Gücü sınıfının Türkiye’ye kazandırdığı genç bir yetenek. Zekâ Gücü’nün mobil uygulamasının ön yüzü için Turkcell mühendisleriyle birlikte çalışan İbrahim Berk, kendisi gibi çocuklar ve gençlerin becerilerini geliştirmeleri için projeden yararlanmasını istediğini söyledi.

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
İbrahim Berk Karaal (Soldan 3)
İbrahim Berk Karaal (Soldan 3)

Şehrindeki bilgisayarcılardan işe yaramayan, bir çok eski işlemciyi toplayıp güneş enerjisi üretebileceği “fotovoltaik hücre” yapmaya gayret eden özel yetenekli bir çocuk olan İbrahim Berk Karaal, Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi’nin Zekâ Gücü sınıfının Türkiye’ye kazandırdığı genç bir dahi. Zekâ Gücü’nün mobil uygulamasının ön yüzü için Turkcell mühendisleriyle birlikte çalışan, kendisi gibi çocuklar ve gençlerin de Zekâ Gücü projesinden yararlanmasını istediğini söyleyen İbrahim Berk, sorularımı şöyle cevapladı:

Teknolojiye ilgin nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli robotlara özellikle de insansı robotlara karşı büyük ilgi duyuyorum. 6. sınıfta BİLSEM’de fizik öğretmenim Arduino ile led yakıp söndürmeyi göstermişti. En mutlu olduğum gün, o gün olabilir. Daha gün bitmeden aileme yalvararak Arduino seti aldırdım. O günden sonra kendimi geliştirmeye devam ettim.

YAPTIĞIM UYGULAMALARIN KULLANILMASI MOTİVE EDİYOR

Nasıl tepkiler alıyorsun?

Projelerimin insanları şaşırtması beni gururlandırıyor. Yaptığım çok basit bir mobil oyun vardı. Air hockey türünde. Yayınladığımda sınıfımdaki herkes birbiriyle bu oyunu oynuyordu. Beni çok mutlu etmişti. Kim bilir daha iyi projeler, oyunlar yapsam daha kimler kullanıp oynayacaktı. İşte bu düşünce beni mutlu ve motive ediyor.

Yeterince destek görüyor musun?

Gerek ailem, gerek BİLSEM’deki mükemmel öğretmenlerim, gerekse Zekâ Gücü Projesi’ndeki eğitmenlerim bana çok destek veriyor. Zekâ Gücü eğitmenlerim de bana yol gösteriyor. Benim sıçrayışıma, yani yazılım işlerinde gelişmemim temel sebebi, eğitmenlerinden Oğuzhan Kayar’dır. Eğer Oğuzhan öğretmenim ile karşılaşmasaydım bu kadar başarılı olamazdım.

REKLAM

HEDEFİM ÜRETEN BİRİ OLMAK

Gelecek için hedefin ne?

Geleceği kestirmek her ne kadar zor olsa da, kendimi bir yazılım şirketinin başında veya yazılım şirketinde çalışan birisi olarak görüyorum. Ülkemiz için çalışan, elinden gelenin en iyisini yapan, pes etmeyen biri olacağıma da söz veriyorum. İlk amacım teknolojiyi seven, ülkesi ve geleceği için yeni şeyler üreten biri olmak.

Hayallerini paylaş desem?

En büyük hayalim tabii ki kusursuz insansı robotlar üretmek. İnsansı robotların yapabilecekleri saymakla bitmez. Tabii ki insansı robot üretiyorsam güçlü bir yapay zekâ da geliştirmem gerekiyor. Üçüncü olarak daha ucuza mal edilebilen güneş enerji sistemleri. Güneş enerjisini bedava enerji olarak adlandırmak mümkün. Daha ucuza mal edilen güneş enerji sistemi yapsak, herkesin evinin çatısında bir panel olsa ne güzel olur.

ÖĞRETMENİM FİKİR VERDİ

Güneş hücrelerine ilginin kaynağı ne?

Güneş panelleri zaten ilgimi oldukça çekiyordu. Okulda arkadaşım Baki ile enerji üretmekten konuşuyorduk. Masa tenisinin ve bilardonun olduğu yere birkaç bisiklet koysak, öğrenciler bu bisikletleri sürüp dinamo yardımı ile elektrik üretse nasıl olur diye tartışıyorduk. O sırada coğrafya öğretmenimiz “Güneş enerjisini de düşünebilirsiniz” diye tartışmaya girdi ve o andan sonra güneş enerjisini araştırmaya başladım.

AİLE KONUSUNDA ŞANSLIYIM

Ailende bilimle ilgili kimse var mı?

REKLAM

Ailem konusunda çok şanslıyım. Babam fizik, annemse biyoloji öğretmeni. Elektrik konusunda babamdan yardım alıyorum, robotik proje bağlantıları için ilk danışmanım. Yaptığım uygulamalarda annemin görüşünü alıyorum. Bir de ablam var, tıp öğrencisi. Teknoloji ile arası daha iyi olduğu için benim ne yaptığımın gerçekten farkında. Belki gelecekte onunla birlikte insansı robotlar geliştiririz.

  • Hayali insansı robot yapmak
  • Ordu’da yaşayan lise öğrencisi İbrahim Berk Karaal, Turkcell’in Zekâ Gücü sınıfından keşfedilen ve yetiştirilen geleceğin mimarlarından biri. 17 yaşındaki İbrahim Berk, bilim kurgu filmlerinde izlediği insansı robotları yapabilmeyi hayal ettiğini söylüyor.
Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü

Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü

G20 Zirvesi'nde gerçekleşen buluşma 25 dakika sürdü.
Kredi kartı faiz oranları düştü

Kredi kartı faiz oranları düştü

Merkez Bankası'nın aldığı karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli.
ABD küstahlığı

ABD küstahlığı

Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması.
Oğlu da<br> yaptırım listesinde

Oğlu da
yaptırım listesinde

ABD, Maduro'nun oğlu Guerra'yı yaptırım listesine aldı.
Babel Aslan oldu

Babel Aslan oldu

​Galatasaray, Ryan Babel'i kadrosuna kattı.
BDDK onayladı

BDDK onayladı

​Denizbank, Emirates NBD Bank PJSC'ye devredildi.
Volkswagen'e çağrı:<br>Türkiye'de 'elektrikli' üretin

Volkswagen'e çağrı:
Türkiye'de 'elektrikli' üretin

​Alman otomotiv devine Türkiye'deki yatırım için yeni öneri.
MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

İhanete karışan tüm üst düzey isimlere ceza yağdı.
İBB'de toplu istifa

İBB'de toplu istifa

Genel Sekreter Baraçlı ve yardımcıları görevden ayrıldı.
Hiç bir çalışma yok

Hiç bir çalışma yok

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması
Yüzde 15<br> artış yapıldı

Yüzde 15
artış yapıldı

​EPDK'dan elektrik zammına ilişkin açıklama yapıldı.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
Hayatını feda etti

Hayatını feda etti

​Mursi, özgürlüğünü insanlığın yüksek değerleri uğruna verdi.
50 kontenjana<br>10 bin başvuru

50 kontenjana
10 bin başvuru

​İstiklal Caddesi'nde kuyruğu görenler aştı kaldı.
İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması.
11'i muvazzaf<br>3'ü albay

11'i muvazzaf
3'ü albay

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.
10 dakikayı <br>aşana ceza

10 dakikayı
aşana ceza

Sinema filmi gösterim arası ise 15 dakikayı geçemeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.