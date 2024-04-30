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Teknoloji

NASA açıkladı: 225 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya lazer mesaj gönderildi

Amerikan Uzay Dairesi NASA, Dünya'nın 225 milyon kilometre öteden bir lazer mesajı aldığını açıkladı. Mesaj, NASA'nın "Psyche" uzay aracı tarafından Dünya'ya iletildi.

09:41 - 30/04/2024 Salı
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Arşiv
Arşiv
NASA
'da görevli bilim insanları, Dünya'ya 225 milyon kilometre uzaklıktan bir lazer mesajının gönderildiğini açıkladı.

NASA'nın uzay aracı "Psyche", Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 1,5 katı olan bu uzaklıktan mesajı iletti.


NASA, bu başarının gelecekte Mars'a yönelik misyonların başlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.


Bu gelişme sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videolar daha yüksek veri hızında iletilebilir.


Şu anda Psyche uzay aracında bulunan NASA'nın Deep Space Optik İletişim alıcı-vericisi, lazer mesajını Dünya'ya gönderdi.


İlk kez lazer kullanıldı


NASA, daha önce Dünya dışı görevlerle iletişim kurmak için yalnızca radyo dalgalarını kullanıyordu.



#NASA
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#lazer
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