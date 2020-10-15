Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Niğdeli mühendis koronavirüs tedbirlerinin oyununu yaptı
OYUN

Niğdeli mühendis koronavirüs tedbirlerinin oyununu yaptı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bilgisayar mühendisi Sinan Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla mobil oyun geliştirdi.

Haber Merkezi AA
Oyun tedbirlere uymayı teşvik ediyor.
Oyun tedbirlere uymayı teşvik ediyor.

Mobil mağazadan telefonlara indirilebilen "Flappy Bat Be Careful" adlı oyunda, ana karakter yarasa, virüslerden kaçırılırken aynı zamanda maske biriktirerek güç topluyor.

  • Ümit, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde insanların bilinçlendirilmesi noktasında kendisini sorumlu hissettiğini söyledi.

İnsanların cep telefonunu çok yoğun kullandığına vurgu yapan Ümit, bu yüzden telefonda oynanabilecek ve Kovid-19 tedbirlerine dikkati çeken mobil bir oyun geliştirdiğini anlattı.

AA
Tedbirleri anlatmak için oyun tasarladı.

Sosyal mesafeye göre oyun tasarladı

  • Ümit, insanların kesinlikle kurallara uyması gerektiğini dile getirerek, "Virüsün şakası yok. Bu hastalığı çok yoğun atlatan insanlara şahit oluyoruz. Bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz." dedi.

Oyunu şimdilik sadece android platformlar için geliştirdiğini anlatan Ümit, "Oyun tek elle, telefonu yan çevirip ekrana dokunarak oynanıyor. Herhangi bir noktaya dokunulabilir. Her dokunuşta yarasa biraz daha yükseğe sıçrıyor. Dokunulmadığı takdirde düşüyor. Zamanlamayı ayarlayarak virüslerin arasından geçmeye çalışıyoruz. Böylece sosyal mesafeye de dikkati çekiyoruz. Aynı zamanda maskeleri topluyoruz." diye konuştu.

Genç yazılımcılardan örnek hamle: Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları online oyunda
TEKNOLOJİ
Genç yazılımcılardan örnek hamle: Türkiye'nin yerli silah ve teçhizatları online oyunda
Abone Ol Google News
Dolu armudu dalda bıraktı

Dolu armudu dalda bıraktı

​Üzerinde iz olduğu için kimse almıyor.
Parayla asker topluyorlar

Parayla asker topluyorlar

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.
Ermenistana darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryanöldürüldü

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
400 milyar<br>metreküpün üzerinde

400 milyar
metreküpün üzerinde

​Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı.
Bir ay<br>ulaşıma kapandı

Bir ay
ulaşıma kapandı

Dağ yolunda ​kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Geri döndük <br>ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
3 kat daha<br>kötü durumdayız

3 kat daha
kötü durumdayız

​Validen koronavirüsle ilgili korkutan açıklama.
Terör örgütü<br>TTB'ye el koydu

Terör örgütü
TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.