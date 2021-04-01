​Öğrencilerden ‘Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı’

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi ve BAY Atlantic University iş birliğiyle gerçeğe yakın ‘Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı’ düzenlendi. Amerika ve Türkiye’deki yüksek lisans öğrencileri ‘Kırmızı ülke’ ve ‘Mavi ülke’ olarak gruplandırılırken, senaryolu tatbikatta iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırı önlenmeye çalışıldı. Öğrencilerin, sistemde yer alan makinelere sızma girişimleri sonucunda da elde edilecek veriler, farklı sızma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirilmeye alınacak.

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HERKESİN FARKLI GÖREVİ VAR

Üniversitenin Siber Güvenlik Merkezi’nde açık kaynak istihbarat bölümünde görev alan Betül Keten, “Biz burada 6 kişiyiz ve bir takım liderimiz var. Ben açık kaynak istihbarat bölümündeyim. Takım liderim bana bir görev gönderiyor. Ben o görev ile oradaki datayı çekiyorum. Daha sonra onu takım liderime gönderdikten sonra analizi yapılıyor. O analiz ile farklı bir görev daha tanımlanıyor. Buradaki arkadaşlarımın her birinin de farklı bir görevi var. BAY Atlantik Üniversitesi’ndeki öğrenciler ile iş birliği içinde yapıyoruz bu çalışmayı. Yani ülke bazında değil de sanal ülkeler gibi düşündüğümüzde, bize gerçekten bir saldırı yapıldığında bu saldırıya karşı nasıl önlem ve nasıl aksiyon alabiliriz konusunda deneyim yaşatan bir çalışma” diyerek tatbikatın gerçek saldırıları aratmadığını söyledi.

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TOPLULUĞU BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Üniversitenin Yazılım Mühendisliği bölümü son sınır öğrencisi Görkem Kızıltaş ise, “Biz uluslararası bir siber güvenlik topluluğu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Amerika’daki BAY Atlantik Üniversitesi ile iletişime geçerek bir adım atmak istedik. Onlarla senaryolu bir siber güvenlik tatbikatı düzenledik. Başka ülkelerdeki üniversitelerle de anlaşma yaparak bu topluluğu büyütmek istiyoruz. Bugün burada, yüksek lisans öğrencilerimize gerçek hayatta yaşanan bir siber savaşı ile ilgili tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz. İki ülke bir araya gelerek, bir ülkedeki kritik bir kurumun verilerini satmaya çalışan saldırganları tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu da internette açık kaynak istihbaratı ile yapıyoruz. Paylaştığı foruma sızmaya, sosyal medya hesaplarını bulmaya çalışıyoruz. Bu tarz faaliyetlerle bulduğumuz tüm verileri takım liderimizle paylaşıyoruz. Sonrasında ise sonuçlandırıyoruz” dedi.

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