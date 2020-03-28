Teknoloji Öğretmenlerden sağlık çalışanları için seferberlik
BİLİM ÜRÜN HABERLERİ DİĞER

Öğretmenlerden sağlık çalışanları için seferberlik

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bu yıl eğitim öğretime başlayan Siverek Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) de görevli öğretmenlerce sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper yapımına başlandı.

Haber Merkezi İHA
Öğretmenler ve öğrenciler üretiyor.
Öğretmenler ve öğrenciler üretiyor.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüsüne karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına bir destekte, Siverek Bilim ve Sanat Merkezinde görevli öğretmenlerden geldi. Merkezde görevli 6 öğretmen tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak, gündüz saatleri içerisinde merkezde oluşturulan laboratuvarda Avrupa standartlarına uygun yüz kuruyucu siper adı verilen maske üretiyor. günlük 300 maske üreten gönüllüler, talep olduğu taktirde bu kapasiteyi yükseltebileceklerini belirti.
Siverek Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan, ’Bu süreçte öğretmenlerimizle birlikte, sağlık çalışanlarına nasıl faydalı olabiliriz?’ diye fikir yürütürken, yüz koruyucu maske üzerinde aynı fikre ulaştıklarını belirerek, "Örnek dört portatif maskeyi yapıp, İlçe Sağlık Müdürümüze götürdük, bunlardan 2 tanenin sağlık çalışanlarına faydalı olacağını belirtmesi üzerine, arkadaşlarımızla birlikte laboratuvarımızda seri üretimine başladık. Şimdilik günlük olarak 300 tane üretiyoruz ama talep olduğu taktirde bunu bin kapasiteye çıkarabiliriz, yeter ki bizden istensin, bu zor süreçte bizde üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" dedi.

Öğretmenlerimiz sağlık çalışanları için çalışıyor

Sağlık çalışanlarımıza faydalı olmak istiyoruz

Siverek Bilim ve Sanat Merkezinde İngilizce öğretmenliği yapan Ceren Karabulut," Burada diğer öğretmen arkadaşlarımızla birlikte, korona ile mücadele etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak için maske üretiyoruz. Onlar gece gündüz demeden sağlığımız için canlarını tehlikeye atarken, bizde bir nebze olsun onlara faydalı olmak için bu çalışmayı yaptık, umarız faydalı oluruz" diye konuştu.

Online çalışma sistemleri rekor kırıyor
TEKNOLOJİ
Online çalışma sistemleri rekor kırıyor
Abone Ol Google News
Bir köy daha karantinada

Bir köy daha karantinada

​Rize, Van şimdi de Yozgat...
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

​Rusya koronavirüsü tedavi edecek ilacı bulduğunu açıkladı.
Tüm uçuşlar durdu

Tüm uçuşlar durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri.
Sahile inene<br>polis sürprizi

Sahile inene
polis sürprizi

​Vatandaşları uyararak evlerine gönderdiler.
Şehir dışına <br>çıkışlar yasaklandı!

Şehir dışına
çıkışlar yasaklandı!

Pikniğe, spora ve balık tutmaya ara...
Kemoterapilere<br> ara verildi

Kemoterapilere
ara verildi

Türkiye'deki birçok klinikte tedavi süreci durduruldu.

İskoç polisi acımadı

İskoç polisi acımadı

​Bana korona bulaştıracaksın, insanları öldürüyorsun! Evine git!
Virüsü yendi

Virüsü yendi

​Genç oyuncu tamamen iyileşti.
Bankalar<br>yasak dinlemiyor

Bankalar
yasak dinlemiyor

​65 yaşın üstündeki müşterisini şubeye çağırıyor.
O küfürlerin <br>hesabı sorulacak!

O küfürlerin
hesabı sorulacak!

Uçakla getirilen öğrencilerden devlete hakaretler.
Korona gündemine<br>güzel haber arası

Korona gündemine
güzel haber arası

​305 ameliyat geçiren Kayra yıllar sonra su içmeye başladı.
İhracatı durdurulabilir

İhracatı durdurulabilir

​Koronavirüs sonrası 3 ürünün fiyatı uçuşa geçti.
İkisi hariç

İkisi hariç

Milyonlar evde, hafta sonları dolup taşan sahiller boş...
Faizsiz<br>2 ay ertelendi

Faizsiz
2 ay ertelendi

​Vadesi nisan ve mayıs olan kredileri kapsıyor.
Rusya'da<br>cumayı 5 kişi kıldı

Rusya'da
cumayı 5 kişi kıldı

​Camilerin ve kiliselerin kapandığı ülkede cuma 'online' yayınlandı.
Kartlara<br>faiz indirimi

Kartlara
faiz indirimi

Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.