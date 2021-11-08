Teknoloji OneDrive uygulamasında eski Windows sürümlerine destek sonlanıyor
İNTERNET

OneDrive uygulamasında eski Windows sürümlerine destek sonlanıyor

Microsoft, OneDrive uygulaması için 1 Mart 2022 itibariyle Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 desteğini bitiriyor. Yani artık bu tarihten itibaren eski sürümlerle senkronizasyon son buluyor. Bu kararın sebebi ise en yeni Windows sürümlerine geçişin hızlanmasını sağlamak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
OneDrive uygulamasında eski Windows sürümlerine destek sonlanıyor
Microsoft OneDrive

Microsoft, daha fazla kişiyi yeni Windows sürümlerine yönlendirmeye çalışıyor. Bu noktada alınan son karar ise doğrudan bulut depolama servisi OneDrive ile alakalı.

Şirket, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için 1 Mart 2022 itibariyle OneDrive masaüstü uygulama desteğini sonlandırıyor. Yani bu da artık senkronizasyonun son bulacağı anlamına geliyor. Elbette websürümü üzerinden bulut depolama servisini kullanmaya devam etmek mümkün.

Asıl amaç, kullanıcıların yeni Windows sürümlerine geçişini sağlamak.
Asıl amaç, kullanıcıların yeni Windows sürümlerine geçişini sağlamak.
Web sürümlerinde kullanım devam ediyor.

Üstelik ticari müşteriler için de durum pek farklı değil. Ama süre biraz daha uzun. Eski Windows sürümlerinin yer aldığı bilgisayarlarda 10 Ocak 2023'e kadar destek devam ediyor.

Şirket aslında desteğin çekilmesi konusunu 'yeni kaynaklara odaklanmaya' bağlıyor. Yani aslında başka bir değişle Windows 10 veya Windows 11'e yükseltmenizi istiyor.

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