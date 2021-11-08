OneDrive uygulamasında eski Windows sürümlerine destek sonlanıyor

Microsoft, daha fazla kişiyi yeni Windows sürümlerine yönlendirmeye çalışıyor. Bu noktada alınan son karar ise doğrudan bulut depolama servisi OneDrive ile alakalı.

Şirket, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için 1 Mart 2022 itibariyle OneDrive masaüstü uygulama desteğini sonlandırıyor. Yani bu da artık senkronizasyonun son bulacağı anlamına geliyor. Elbette websürümü üzerinden bulut depolama servisini kullanmaya devam etmek mümkün.

Asıl amaç, kullanıcıların yeni Windows sürümlerine geçişini sağlamak.

Web sürümlerinde kullanım devam ediyor.

Üstelik ticari müşteriler için de durum pek farklı değil. Ama süre biraz daha uzun. Eski Windows sürümlerinin yer aldığı bilgisayarlarda 10 Ocak 2023'e kadar destek devam ediyor.

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Şirket aslında desteğin çekilmesi konusunu 'yeni kaynaklara odaklanmaya' bağlıyor. Yani aslında başka bir değişle Windows 10 veya Windows 11'e yükseltmenizi istiyor.

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