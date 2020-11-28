OPPO A53 5G fiyatı ve özellikleri netleşti

Ekosistem oluşturma konusunda önemli çaba sarf eden Çinli üretici OPPO, 5G destekli yeni akıllı telefonlar için çalışmalarını hızlandırıyor. Son olarak 1 Aralık'ta tanıtılacak olan OPPO A53 5G modeliyle ilgili bazı önemli teknik ayrıntılar netleşti.

OPPO A53 5G teknik özellikleri

MediaTek 720 yonga setinin yer verileceği akıllı telefonda 6.5 inç'lik büyükçe bir ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı sunuluyor. Fakat depolamada birkaç farklı seçenek daha olabileceği üzerinden duruluyor.

OPPO'nun sağ yan kısmında güç tuşu yer alıyor. Ayrıca arkadaki kameralar da yandan bakıldığında dışa çıkık gözüküyor.

Yeni telefonun batarya kapasitesi ise 4000 mAh. Ayrıca hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Bu arada telefonun arka yüzeyinde üçlü kamera dizilimi görülebiliyor.

MediaTek 720 yonga seti

6.5 inç'lik ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük)

4 GB / 6 GB RAM

128 GB depolama (birkaç farklı seçenek olabilir)

Android 10 mobil işletim sistemi

Arkada üçlü kamera dizilimi (ana kamera 16 MP)

Önce 2 MP'lik selfie kamerası

4000 mAh kapasite batarya

5G desteği

USB Type-C bağlantı noktası

3.5 mm'lik kulaklık çıkışı

China Telecom'da yer alan bir habere göre PECM30 model numaralı ve OPPO A53 5G isimli akıllı telefon daha önce TENAA'da da görülmüştü. Ayrıca, bu ayın başlarında Geekbench'te çeşitli testleri yayınlanmıştı.

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OPPO A53 5G fiyatı

OPPO A53 5G'nin Çin'de 1599 CNY'den yani yaklaşık olarak 245 dolardan satışa çıkacağı biliniyor. Çin'in dışında satışı hakkında ise şu anda herhangi bir bilgi yok.