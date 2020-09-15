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Teknoloji Oyun geliştirme maratonu başlıyor Gençler 48 saat oyun geliştirecekler
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Oyun geliştirme maratonu başlıyor: Gençler 48 saat oyun geliştirecekler

Türkiye'den çıkan ilk unicorn Peak Games olmuştu. Oyun şirketi milyar dolar üzeri değerleme alan ilk girişim olurken gençler de bu alanda hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Atak, Anka-S gibi Türk savunma sanayisi ürünleri için geliştirdiği oyunlarla adını duyuran OTTO Games, 48 saatlik oyun maratonu düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
OTTO Games
OTTO Games

Türk savunma sanayisi ürünleri için geliştirdiği oyunlarla dikkati çeken Otto Games, sektöre olan ilgiyi artırmak için 48 saatlik oyun maratonu düzenleyecek.

Gelişen oyun endüstrisi ve Türkiye'nin üretim odaklı diğer sektörleriyle iş birliği hedefiyle 2018 yılında kurulan OTTO Games, geçen sürede Türkiye için ilk olacak projelere imza attı.

  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Anka-S silahlı insansız hava aracı ve Atak helikopterinin konu alındığı mobil oyunlar üreten OTTO Games, ayrıca ABD, Avrupa ve Uzak Doğu pazarları için Hyper Casual türünde oyunlar geliştiriyor.

OTTO Games, çalışmaların yanında oyun geliştirme sektörünün gelişimine ve insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gençlerin ilgisini artırmaya yönelik çabalara da katkı veriyor. Şirket bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle 25-27 Eylül'de 48 saatlik oyun geliştirme maratonu düzenleyecek. Oyunseverler, oyun geliştirme sektörüne ilgi duyanlar, bu alanda hali hazırda çalışmalar yapanlar, OTTO Game Jam'e Türkiye'nin dört bir yanından online katılım sağlayabilecek.

Oyunseverler, OTTO Game Jam başvurularını "www.ottogames.studio" sayfası üzerinden yapabilecek. Jüri tarafından belirlenecek en iyi 3 ekip, toplam 10 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Oyun maratonu kapsamında çeşitli etkinlikler, turnuvalar, çekilişler ve paneller de gerçekleştirilecek.

Maraton başlıyor.

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Oyun sektörü hem değerli hem karlı

  • OTTO Games Kurucu Ortağı Mustafa Eyyüp Karataş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de gelişmekte olan dijital oyun sektörünün, gençler tarafından sadece bir tüketim alanı olarak değil, derinliği ve kıymeti olan, karşılık bulan bir iş kolu olarak da algılanmasını arzuladıklarını söyledi. Karataş, zihinsel gelişim, teknik birikim ve sanatsal meziyetlerin buluştuğu bir alan olan dijital oyun sektörünün, kıymetli ve karlı bir iş sahası oluşturduğunu vurguladı.

Düzenledikleri etkinlikle, ülke çapında teknolojik yatırım ve Ar-Ge'nin en canlı olduğu savunma ve dijital oyun sektörlerinin varlığı ve faaliyet kapsamıyla ilgili gençler arasındaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Katma değerli ve ihracatı oldukça kolay olan dijital oyun sektörünün, oyunlaştırma teknikleri sayesinde, hemen her türlü alanda destekleyici faaliyet gösterebileceğine ve ülkemizin, küresel çapta kayda değer rekabet potansiyeli taşıdığına inanıyor, adımlarımızı bu doğrultuda atmaya çalışıyoruz. Sektörümüz, finans hacmi ve insan kaynakları göz önüne alındığında, en az ülkemizdeki diğer yerli girişimler kadar gelecek vadediyor. OTTO Game Jam ile tüm bu unsurları gençlerle paylaşmayı ve onları da bu başarı hikayesinde yerlerini almalarına vesile olmak istiyoruz."

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