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Teknoloji Ubisofttan oyunseverlere Temmuz jesti Watch Dogs 2 ücretsiz indirilecek
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Ubisoft'tan oyunseverlere Temmuz jesti: Watch Dogs 2 ücretsiz indirilecek

Ubisoft, 12 Temmuz'da yapacağı Forward adlı etkinlikte Watch Dogs 2'nin PC sürümünü ücretsiz dağıtacak. Oyun şirketi aynı zamanda bu etkinlikte gelecek oyunlarla ilgili de taze bilgileri paylaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Watch dogs 2
Watch dogs 2

Oyun şirketi Ubisoft 12 Temmuz'da düzenlenecek 'Forward' etkinliğine bir sürpriz ekledi. Yeni oyunların ve projelerin lansmanı olacak etkinlikte bu sefer de Watch Dogs 2 ücretsiz dağıtılacak.

Assassin's Creed'in videosu sızmıştı

  • Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Assasin's Creed: Valhala'nın yarım saatlik oynanma videosu internete düşmüştü. Kısa süre içerisinde milyonlarca oyunseverin ilgisine maruz kalan video Ubisoft tarafından kaldırıldı.

Şimdi ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 21:30'da yapılacak etkinlikte Ubisoft oyunu duyuracak. Sadece Assasin's Creed: Valhalla değil aynı zamanda Watch Dogs'ın yeni oyunu Legion ve Hyper Space gibi oyunların da lansmanı yapılacak.

Etkinlik takvimi

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Oyuna ücretsiz sahip olmak için link yetiyor

  • Oyuna ücretsiz sahip olmak isteyenlerin yapması gereken tek şey ise buradaki linke tıklayarak Ubisoft hesabıyla giriş yapmak ve etkinliği söz konusu link üzerinden izlemek.

Ubisoft ekibinin Trackmania’yı canlı olarak oynamaya başlamasıyla birlikte kütüphaneye eklenebilecek oyunu elde etmek için son şans, ana etkinliğin sona ereceği saat olan 22:45 olacak. Konsol sahiplerini mutlu etmeyecek bir husus ise Watch 2’nin sadece PC oyuncuları için ücretsiz olarak dağıtılacak olması.

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