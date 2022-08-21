​Oyun sektörünün gözü İstanbul'da olacak.

Türk oyun sektörü son iki yılda hızlı bir şekilde büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Küresel oyun sektörünün gözü Türkiye’nin üzerinde ve pazar büyüdükçe oyun sektöründeki paydaşların ihtiyaçları da paralel şekilde artıyor. Oyun stüdyoları, yayıncı firmalar, yatırımcılar, servis sağlayıcıları, bağımsız oyun geliştiricileri, sektör uzmanları ve çok daha fazlası ülkenin en büyük oyun sektörü basını olan Mobidictum İş Konferansı’nda bir araya gelecek. Mobidictum İş Konferansı oyun sektörüne dâhil olmak isteyen girişimciler için de bir köprü görevi görecek. Sektöre bir şekilde adım atmak isteyen yeni isimler etkinlik bünyesinde yapılacak konuşmalar, dersler, özel networking etkinlikleri ile yeni fırsatlar yakalayabilecekler.

Haliç Kongre Merkezi

Biletleri events.mobidictum.biz adresinden satın alınabilir durumda. Mobidictum İş Konferansı sadece alanın büyüklüğüyle değil katılımcı sayısıyla da bölgede düzenlenen en büyük oyun etkinliği olacak. 600’den fazla markanın, 1500’den fazla katılımcının, 60’dan fazla konu konuşmacının ve 50 oyun gösteriminin yer alacağı etkinliğe yabancı girişimcilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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Bölgenin en büyük oyun etkinliği

Mobidictum’un kurucusu ve genel yöneticisi Batuhan Avucan; Mobidictum İş Konferansı ile Türk oyun sektörünün başarılarını dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirterek; “İstanbul yıllardır medeniyetlerin ortak buluşma noktası oldu. Türkiye'nin lider oyun sektörü medyası olarak İstanbul'un bu konumunu, bağlantılarımızı ve vizyonumuzu Türkiye’nin ve bölgenin en büyük oyun konferansını organize ediyoruz. Ülkemizde son senelerde gelişen oyun sektöründeki başarılarımızı dünyaya göstermek ve firmaların yurt dışıyla olan ilişkilerini geliştirmek, daha da başarılı işler yapmalarını sağlamalarını istiyoruz. Tüm oyun sektörünü ve oyun sektörüne meraklıları konferansımıza bekliyoruz” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep OSB Teknokent’ten Sektöre Büyük Destek

Mobidictum İş Konferansı’nı tüm unsurları ile destekleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ), bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde oyun sektöründeki genç girişimcilerin de önüne açtığını vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; “Üniversite-sanayi iş birliklerimiz hem sanayicilerimiz, hem öğretim elemanlarımız, hem de girişimcilerimiz için mükemmel bir ekosistem oluşturdu. Bağımsız oyun geliştiricileri ve sektör uzmanları ile gerçekleştirilecek Mobidictum İş Konferansı’na destek olan üniversitemiz ve ortağı olduğumuz Gaziantep OSB Teknokent olarak oyun geliştirme alanına da özel önem veriyoruz.” dedi.