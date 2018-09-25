Teknoloji Oyun severlerebedava internet
OYUN

Oyun severlere bedava internet

Yeni nesil ödeme kartı Paycell Kart, oyun tutkunlarını hediye internet vererek ödüllendiriyor. Paycell Kart ile oyun içi satın alma işlemlerinde her 100 TL harcayanlar 500 MB hediye internet kazanıyor. Oyun tutkunları biriktirdikleri MB’ları Paycell uygulaması içerisinden hatlarına tanımlayabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bütçe kontrolü açısından büyük kolaylık sağlayan Paycell oyun kartları Turkcell Mağazaları’ndan ve D&R’lardan satın alınabiliyor.
Bütçe kontrolü açısından büyük kolaylık sağlayan Paycell oyun kartları Turkcell Mağazaları’ndan ve D&R’lardan satın alınabiliyor.

Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell, oyun tutkunlarını ödüllendiriyor. Paycell Kart, kredi kartı kullanmayan ya da yaşı nedeniyle ebeveynlerinin kartını kullanmak zorunda olan genç oyuncular için büyük kolaylık sağlıyor. Paycell Kart ile çevrimiçi oyunların olmazsa olmazı ‘item’ satın almak oyun tutkunlarına hediye internet kazandırıyor.

KAZANDIRAN ALIŞVERİŞ KARTI

Paycell Kart; satın alındıktan sonra 3 basit adımla kullanılabiliyor. Bir telefon numarasıyla aktive edilen kartın içine para yükleniyor ve yüklenen para kadar harcama yapılabiliyor. Bu nedenle Paycell Kart bütçe kontrolü açısından da büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin internet kazandıran ilk alışveriş kartı Paycell Kart, her 100 TL’lik harcamaya da 500 MB internet hediye ediyor. Oyun tutkunları biriktirdikleri MB’ları Paycell uygulaması içerisinden hatlarına tanımlayabiliyor.

POPÜLER OYUNLAR KAZANDIRIYOR

Paycell Kart, 30 milyonu aşan oyuncu sayısıyla Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam tutkunlarına da özel bir sürpriz sunuyor. Paycell ve Joygame işbirliğinde hazırlanan özel tasarımlı Wolfteam Diriliş Kart alanlar, Wolfteam’de geçerli 100 TL değerinde hediye kazanıyor. Oyun tutkunları ayrıca Paycell Kart ile yapacakları ödemelerde yüzde 15 ekstra “Joypara” sahibi oluyor. Tüm Paycell oyun kartları Turkcell Mağazaları’ndan ve D&R’lardan satın alınabiliyor.

VISA KULLANILAN HER YERDE

Paycell Kart ile her yerde hızlı ve güvenli alışveriş yapmak, harcadıkça hediye internet kazanmak çok kolay. Paycell Kart’ını, Turkcell Mağazaları, D&R ve turkcell.com.tr’den alan kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numarasıyla kolayca eşleştiriyor. Turkcell Mağazaları, Banka ATM’leri, Paycell Uygulaması veya herhangi bir banka hesabından EFT kanalıyla Paycell Kart’a para yüklemek mümkün. Paycell Kartlar tüm dünyada, Visa ağı çerçevesindeki fiziksel ve sanal tüm alışverişlerde güvenle kullanılabiliyor.

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