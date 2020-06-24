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Teknoloji Oyun tutkunlarına özel Samsung QLED
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Oyun oynamak için alınacak monitorler, 8k monitorler

Oyun tutkunlarına özel: Samsung QLED

Samsung QLED'ler sunduğu özellikleri ile oyunseverler için yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. Samsung açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirirken en çok kullanılan teknoloji ürünlerinden birisi de televizyonlar oldu.

Haber Merkezi AA
Oyun oynamak için ideal
Oyun oynamak için ideal

Modern teknolojilerle geliştirilmiş televizyonlar sahip oldukları büyük ekran, üstün görüntü ve ses kaliteleriyle artık sadece haberleri takip etmek veya film ve dizi izlemek için değil aynı zamanda video oyunlar oynamak için de öne çıkan alternatiflere dönüşüyor.

  • Eğer TV'de oyun oynamak isteniyorsa satın alınan TV'nin kolay bağlantı, optimize edilmiş görüntü ve ses, düşük giriş gecikmesi, oyun modu ve büyük ekran özelliklerine sahip olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor.

Oyun konsollarında oyun oynandığında, göz önünde bulundurulması gereken ilk şey oyun ortamını kolay bir şekilde kurabilmektir.

Bu nedenle TV'ye bir oyun konsolu bağlandığında otomatik olarak tanımlama ve kurulum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken kriterlerin başında geliyor.

Reuters
8k görüntüleme yapılabiliyor

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Görüntü ve ses optimize edildi

Dinamik siyah dengeleyici, bir oyunun karanlık sahnelerini analiz ederek ve içindeki nesneleri algılayarak çalışır.

Ardından, daha önce tam olarak göremediğiniz şeyleri ortaya çıkarmak için siyah seviyelerini optimize eder.

  • Ayrıca, işlerin daha gerçek görünmesini sağlayan HDR teknolojisi ve optimize edilmiş ses ayarları da bir zorunluluktur.

Herhangi bir oyun türüne uyum sağlayacak şekilde optimize edilmiş ses ile oyunların tadı çıkarılabilir.

Ayrıca Samsung QLED'lerde yer alan Direct Full Array (Direk Arkadan Aydınlatma) özelliği küçük detayları ortaya çıkararak, TV'lerde daha güçlü kontrast, karanlık sahnelerde daha derin siyahlar ve parlak sahnelerde daha parlak beyazlar elde edilmesini sağlar.

Reuters
Bağlantıyı çok hızlı sağlıyor.

Tepki süresi çok hızlı

Spor, aksiyon veya FPS türü oyunlar oynandığında, bir saniyelik gecikme kimin kazanacağını veya kaybedeceğini belirler.

TV tepki süresi bu nedenle çok önemlidir ve oyun oynamak için düşük giriş gecikmeli bir TV kullanılması önem taşır.

Giriş gecikmesi ne kadar düşük olursa tepki hızı o kadar yüksek olacaktır.

  • Gücünü makine öğrenme tabanlı Quantum İşlemciden alan Samsung QLED'ler, 15,4 ms'lik düşük giriş gecikmesi yanı sıra FreeSync özelliğine sahip olmasıyla da konsol oyuncuları için bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Oyuncuların oyunlarına gecikmeden başlamalarına yardımcı olmak için Samsung QLED'ler, giriş gecikmesini düşük tutan görüntü ve ses gibi gerekli özellikleri otomatik olarak en iyi seviyelere ayarlayan Gerçek Oyun İyileştirici (Real Game Enhancer) isimli bir özellik sunar.

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