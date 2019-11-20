Teknoloji Oyun ve espor Gaming İstanbulda
OYUN

​Oyun ve espor Gaming İstanbul'da

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da

Uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

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GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel &quot;Mobil Oyun Alanı&quot; da olacak.
GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel "Mobil Oyun Alanı" da olacak.

Gaming İstanbul oyun ve espor fuarı, bu yıl 100 bin oyuncuyu ve oyun severi bir araya getiriyor. Türk oyuncular ve dünyanın dört bir yanından gelen oyun profesyonelleri, 30 Ocak – 2 Şubat arası Türkiye’nin “içinde oyun olan oyun fuarı” Gaming İstanbul’da buluşacak.

Toplam 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen Gaming İstanbul’da ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışacak, ödüllü espor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla buluşacak ve dört gün boyunca oyun dünyasında yaşayacak. Ziyaretçiler, Gaming İstanbul içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip olacak.

Uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel "Mobil Oyun Alanı" da olacak. Mobil oyun firmaları, yeni oyunlarını bu alanda oyunseverlerle buluşturacak. Bu alanda mobil oyun turnuvaları, mobil espor karşılaşmaları da düzenlenecek.

Oyun sevenlerin olduğu kadar sektöre yön veren yerel ve global profesyonellerin de adresi olan Gaming İstanbul; oyun geliştirme, oyun tasarımı ve oyun pazarlaması gibi konulardaki bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir alan olma görevi görüyor. Seminer ve atölye çalışmaları ile kariyer planlarına katkı sağlıyor. Aynı zamanda oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve hâlihazırda sektörde çalışan profesyonelleri ağırlayacak olan fuar onlara, sektörün önde gelen yerel ve global profesyonelleri ile toplantılara katılma, kendi işini tanıtma ve iş geliştirme fırsatı sunuyor.

Markalar ve firmalar, Gaming İstanbul’la 100 bin ziyaretçiye, 4.6 milyon takipçiye ve 23.9 milyon oyun severe erişme imkanı bulacak.

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