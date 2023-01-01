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Teknoloji

Pazar yerinden canlı yayınla alışveriş

Tiktok ile tüm dünyada popülerlik kazanan videolu içerikler e-ticarete de sıçradı. Son yıllarda moda haline gelen canlı yayın üzerinden online alışveriş uygulamaları, Türkiye’de yoğun ilgi görüyor. Birçok pazar yeri ürünün tanıtım videosu yanında canlı yayındaki tanıtımlarına da yer vermeye başladı.

Orhan Orhun Ünal
Orhan Orhun Ünal
4:03 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Grafik: Hakan Özaslan.

Grafik: Hakan Özaslan.

Mobil teknolojiler sayesinde her şeye ulaşmanın kolay olduğu bugünün dünyasında artık e-ticaretin de kuralları değişiyor. Dünyada yükselen e-ticaret trendi canlı yayında satış, Türkiye’de de giderek artan bir ilgiyle takip ediliyor. Buna ek olarak birçok pazar yeri, satıcıların cirosunu artırması için videolu ve canlı yayın satış kanallarını devreye aldı. Artık bir ürün veya hizmet alırken sadece resme bakmak veya kullanıcı yorumlarını okumak zorunda değilsiniz. İlanlarda artık ürünün tanıtımını kapsayan video paylaşımları mevcut. Sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalardan canlı yayın satışlarına kolayca ulaşabiliyorsunuz.

E-TİCARETİNYENİ GÖZDESİ

Özellikle ikinci el ürünlerin satın alındığı sitelerden emin olmak için son yıllarda canlı yayın tanıtımları da arttı. Bu yeni nesil pazar yerleri, fiziksel mağaza ile e-ticaret deneyimini birleştiriyor. İsteyen satıcı belli gün ve saatte ürünlerini canlı yayında tanıtıp, soruları yanıtlıyor. Tüketiciler de ürünü yakından inceleyip güvenle satın alabiliyor. Kullanıcılar, canlı yayını terk etmeden alışveriş deneyimini tamamlıyor.

500 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞTI

Örneğin kıyafet almak isterseniz, ilgili mağazadaki ürünleri mankenlerin üzerinden görebilir, üretim yerlerini gezebilirsiniz. e-Marketer verilerine göre, satış hacmi canlı yayından satış modeli 2019’da 62,3 milyar dolar iken, 2022 sonunda 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. Öte yandan, sistemin bu yıl da 10 kat büyüyerek 623 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çin ise birçok rakibine göre bu sistemde önde gidiyor.

TÜKETİCİYE CAZİP FİYAT

Canlı yayından satış konseptinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan e-ticaret sitesi Vidyodan CEO’su Mert Yılmaz’a göre, uygulama tüketicilere çok daha cazip fiyatlar sunuyor. Tüketicilerle birebir ilişki kurma ve markaları hakkındaki soru işaretlerine anında cevap verme imkânı sağlıyor. Aynı zamanda, satıcılar açısından tam bir stok eritme kanalı. Sadece bir saatlik yayında bile binlerce ürün satılabiliyor. Gelecek planları arasında Vidyodan’ı yurt dışına taşımak olduğunu belirten Mert Yılmaz, “Özellikle yerli üreticilerimiz için ihracat kanalı olmak istiyoruz. 1,5 senedir hayatta olan bir uygulama olarak aylık 1 milyon kullanıcı sınırını geçtik” diye konuştu.



#Teknoloji
#e-ticaret
#online alışveriş
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Pazar yerinden canlı yayınla alışveriş
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