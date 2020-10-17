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Teknoloji Play Station 5in Türkiye satış fiyatı açıklandı
OYUN

Play Station 5'in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Uzun süredir oyun severlerin heyecanla beklediği Play Station 5, Sony tarafından duyurulmuştu. Birçok yeni özellikle gelen Play Station 5'in Türkiye satış fiyatı da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Oyun severler için en dikkat çekici avantaj Play Station 5'in çok güçlü bir işlemciyle geliyor olması. Bu sayede grafik yoğunluğu yüksek oyunları da hiçbir sorun yaşamadan oynayabilecekler. PS5, AMD Zen 2 CPU işlemcilere sahip. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM’i ve 825 GB’lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5'in bir diğer etkileyici yanı ise neredeyse profesyonel bir ses dizaynına sahip olması. Cihazda kullanılacak ses sistemi Tempest 3D bu da ürün hakkında yeterince ipucunu veriyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D’yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

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Play Station 5'in Türkiye satış fiyatı ne kadar?

19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkacak olan PlayStation 5’in Ultra HD Blu-ray disk okuyucuya sahip modeli 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye’de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

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