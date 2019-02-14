Teknoloji Playstation Classic fiyatı ikinci indirime girdi
OYUN

Playstation Classic fiyatı ikinci indirime girdi

Sony tarafından nostalji tutkunları için geliştirilen ve birkaç ay önce satışa sunulan Playstation Classic’in fiyatı indirime girdi. İlk olarak 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Playstation Classic birkaç ay önce 60 dolara düşmüştü. Şimdi de fiyatı bazı mağazalarda 60 dolardan daha aşağıda olarak satılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Playstation Classic orjinal versiyonundan çok daha küçük ancak aynı tasarıma sahip.
Playstation Classic orjinal versiyonundan çok daha küçük ancak aynı tasarıma sahip.

24 yıl sonra yenilenerek piyasaya sürülen PlayStation Classic modeli geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuştu. Ancak büyük umutlarla geliştirilen konsol beklendiği kadar ilgi görmedi. İlk olarak 100 dolara satışa sunulan oyun konsolunun fiyatı daha sonra yapılan bir indirimle 60 dolara düşmüştü.

Her ne kadar resmi bir indirim olmasa da şimdi de konsolun fiyatının ABD'deki bazı mağazalarda 40 dolara kadar düştü. Elbette bu tarz bir indirim Sony'nin haberi ve onayı olmadan yapılamayacağı için PlayStation Classic'in fiyatının düştüğünü söyleyebiliriz.


Türkiye pazarında da piyasaya sürülen konsol 799 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini almıştı. Ancak daha sonra yapılan indirimle Sony PlayStation Classic'in fiyatı 450 TL'ye kadar indirilmişti. Türkiye fiyatı halen 450 TL civarında olan konsol için ülkemizde bir indirim daha bekleyebiliriz. Üzerinde 20 nostaljik oyun yüklü olarak gelen konsol orijinal sürümden yüzde 45 daha küçük ve farklı bir oyun yükleme imkanı bulunmuyor.

Playstation Classic yüzde 40 indirime girdi
TEKNOLOJİ
Playstation Classic yüzde 40 indirime girdi
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