Playstation Classic fiyatı ikinci indirime girdi

24 yıl sonra yenilenerek piyasaya sürülen PlayStation Classic modeli geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuştu. Ancak büyük umutlarla geliştirilen konsol beklendiği kadar ilgi görmedi. İlk olarak 100 dolara satışa sunulan oyun konsolunun fiyatı daha sonra yapılan bir indirimle 60 dolara düşmüştü.

Her ne kadar resmi bir indirim olmasa da şimdi de konsolun fiyatının ABD'deki bazı mağazalarda 40 dolara kadar düştü. Elbette bu tarz bir indirim Sony'nin haberi ve onayı olmadan yapılamayacağı için PlayStation Classic'in fiyatının düştüğünü söyleyebiliriz.

Türkiye pazarında da piyasaya sürülen konsol 799 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini almıştı. Ancak daha sonra yapılan indirimle Sony PlayStation Classic'in fiyatı 450 TL'ye kadar indirilmişti. Türkiye fiyatı halen 450 TL civarında olan konsol için ülkemizde bir indirim daha bekleyebiliriz. Üzerinde 20 nostaljik oyun yüklü olarak gelen konsol orijinal sürümden yüzde 45 daha küçük ve farklı bir oyun yükleme imkanı bulunmuyor.