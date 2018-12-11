Teknoloji Playstation Classic haklendi
OYUN

Playstation Classic haklendi

Playstation Classic piyasaya çıktıktan bir ay bile geçmeden hacklendi. İki konsol hackerı, güvenlik kodlarını kırdığı Playstation Classic’te olmayan bir oyunu USB bellek kullanarak çalıştırdı.

Yeni Şafak
Playstation Classic orjinaline oranla oldukça küçük boyutlarla satışa çıktı.
Playstation Classic orjinaline oranla oldukça küçük boyutlarla satışa çıktı.

Sony, nostaljik oyun konsolu Playstation Classic’i 20 farklı oyunla piyasaya sürmüştü. Ülkemizde 799TL fiyat etiketiyle satılan Playstation Classic, sadece içindeki oyunları oynatabiliyordu. İnternet bağlantısı olmadığı için Playstation Store’a girerek istenilen oyun indirilemiyor.

Sınırlı sayıda oyunla piyasaya sürülen Playstation Classic’e yeni oyunlar eklemek isteyen bilgisayar korsanları çok kısa bir sürede hackledi. İki bilgisayar korsanı tarafından hacklenen oyun konsoluna USB bellekle Crash Bandicoot’u yükledi.

Merakla beklenen Playstation Classic satışa sunuldu
TEKNOLOJİ
Merakla beklenen Playstation Classic satışa sunuldu

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