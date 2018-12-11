Playstation Classic haklendi

Sony, nostaljik oyun konsolu Playstation Classic’i 20 farklı oyunla piyasaya sürmüştü. Ülkemizde 799TL fiyat etiketiyle satılan Playstation Classic, sadece içindeki oyunları oynatabiliyordu. İnternet bağlantısı olmadığı için Playstation Store’a girerek istenilen oyun indirilemiyor.
Sınırlı sayıda oyunla piyasaya sürülen Playstation Classic’e yeni oyunlar eklemek isteyen bilgisayar korsanları çok kısa bir sürede hackledi. İki bilgisayar korsanı tarafından hacklenen oyun konsoluna USB bellekle Crash Bandicoot’u yükledi.