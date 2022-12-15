Power House’dan video ekosistemine yatırım

Teknoloji ve video yayıncılığı alanlarında çok sayıda şirketi çatısı altında barındıran Key Networks Group sahip olduğu bilgi birikimi, teknoloji ve inovasyon gücüyle finansal kaynakları birleştirerek Power House’u 2022 yılının ilk yarısında ekosisteme kazandırdı. Video yayıncılığı dikeyinde fikir aşamasından başlayarak girişimcilerin desteklenip iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, hızlandırılması ve global ölçeğe ulaştırılması hedefiyle ilerleyen Power House kısa sürede 4 önemli yatırım gerçekleştirdi. Enes Usta, Yiğit Doğan Çelik ve Kerem Ersoy’un kurucu ortakları oldukları Key Networks Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Power House, uzman kadrosu ve yatırımlarıyla uzun vadede pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Rekabetin zorlu olduğu video ekosisteminde öne çıkabilmek adına teknoloji ve geliştiriciliği bir arada kullanarak ilerlemeyi hedef edinen Power House’un yatırım yaptığı markalar arasında Ollang, Cineshort, Deepzen ve Başlat gibi girişimler yer alıyor. Video yayıncılığı dünyasında bu yatırımlarla dikkat çeken Power House, yaratıcı fikirler ve stratejik düşünce üzerine geliştirdiği programlar ile girişimlere önemli geliştirmeler ve inovasyon imkanı tanıyor.

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Yenilikçi fikirlere ve iş modellerine 10 milyon dolar kaynak

Power House Kurucu Ortağı Enes Usta yaptığı açıklamada, video yayıncılığı alanında önemli iştiraklere sahip bir organizasyon olduklarına dikkat çekerek, “Merzigo markamız başta olmak üzere grup şirketlerimiz arasında Keyvod, Voxl, Key Records, Keycon gibi video yayıncılığı sektöründe global değer yaratan önemli şirketler yer alıyor. Bu alandaki odağımızı büyütmek küresel bir büyüme ve iddia ortaya koymak için yeni teknolojilere ve yeteneklere ihtiyaç duyuyoruz. Hem bünyemizdeki şirketlerin gelecek vizyonuna katkı sağlamak hem de video ekosistemini geliştirmek amacıyla Power House platformunu hayata geçirdik. Parlak iş planları olan girişimciler ile yenilikçi çözümler ortaya koymuş girişimlere yatırım yapıyor ve onlara her türlü büyüme desteğini sağlıyoruz. Power House olarak 2022 içinde önemli yatırımlar yaptık. Önümüzdeki yıl için 10 milyon dolarlık bir kaynak ayırdık ve gelecek dönemlerde yenilikçi fikir ve iş modellerine yaptığımız yatırım miktarını artırmayı da düşünüyoruz. Burada teknoloji geliştirme, strateji oluşturma, pazarlama ve iş geliştirme desteği sunma gibi alanlarda önemli katkılar sunuyoruz” dedi.