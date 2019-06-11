Teknoloji PUBG gelir rekoru kırdı
OYUN

PUBG gelir rekoru kırdı

Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG, geçen ay elde ettiği 146 milyon dolar gelirle en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.

Haber Merkezi AA
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, 10 milyondan fazla aylık oyuncu sayısına sahip.
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, 10 milyondan fazla aylık oyuncu sayısına sahip.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolardan fazla gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.

Oyunun gelirleri yalnızca oyuncuların satın aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden oluşmuyor. PUBG'nin Çin versiyonu olan Game For Peace oyunu da gelir kalemlerinin artışında önemli rol oynadı. PUBG geçen ay toplam 146 milyon dolar gelir elde ederken, bu gelirin 70 milyon dolarlık kısmı oyunun Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace'den sağlandı.

Ülke uyarlaması gelirleri etkilemedi

PUBG'nin Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace, 'milliyetçi' özelliklere sahip ve daha az kan içeriyor. Örneğin, PUBG'de yer alan oyundan elenen oyuncunun kan havuzunda ölmesi sahnesi oyunun Çin versiyonunda yer almıyor.

Oyunların Çin'e göre uyarlanması, Çin hükümetin uygulamalarından kaynaklanıyor ve oyun üreticileri açısından bir engel olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti Şubat ayında video oyunlar için yeni lisans vermeyi durdurmuş ve oyunlara çeşitli zaman limitleri getirmişti.

Örneğin, Çin'in popüler oyunlarından olan Honor of Kings için, 12 yaşın altındaki çocuklar için 1 saate kadar, 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için 2 saate kadar oynama limiti koyulmuştu.

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Analistler, oyunların bölgeye uyarlanmasının gelirleri olumsuz etkileyeceğini düşünse de PUBG'nin geçen ay gelirlerinin yaklaşık yarısını oyunun Çin versiyonu Game For Peace'den elde etmesi uyarlama oyunlara karşı bakışı değiştirebilir.

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